Уникальный "Гамлет" на сцене Театра Армии

8 июня 2018 года в 19:00 на большой сцене Театра Российской Армии "Гамлет".

Самая знаменитая пьеса мирового репертуара в постановке режиссера Бориса Морозова является уникальным соединением гениального текста Уильяма Шекспира и выдающейся музыки великого композитора ХХ столетия народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича.

Жизнь и смерть, любовь и обман, самопожертвование и предательство — эти и многие другие вечные вопросы пытаются разрешить для себя шекспировские герои, а вместе с ними и современные зрители, чувствующие непрерывную связь времен и сталкивающиеся с теми же вопросами бытия только в наше время.

Народный артист России Николай Лазарев:

"Гамлет — самая большая роль в мире, сцена Театра Российской армии — самая большая драматическая сцена в Европе! Вот уже 11 лет я выхожу с волнением и трепетом в образе принца Датского на дорогие моему сердцу подмостки! Ни привыкнуть к этой роли, ни удобно расположиться в уже знакомых мизансценах не дано!

Вообще, успокоенность и комфорт с профессией актера не совместимы — если нет взволнованности, нет и творчества, нет сопереживания у зрителя, нет спектакля!

Сюжет Гамлета я отнес бы к философскому триллеру, если выражаться современно! Видимо, поэтому пьеса так востребована не одну сотню лет во всем мире! Каких только Гамлетов не было, как только не фантазировали режиссеры театра и кино на тему знаменитой пьесы Шекспира!

Спектакль нашего театра поставлен Борисом Морозовым к 100-летию Дмитрия Шостаковича! Выбор музыки в нашей постановке принципиален — слова великого драматурга пронизаны музыкой великого композитора!

Не без гордости скажу, наш "Гамлет" — один из не многих спектаклей Москвы, поставленный "как написано", без излишних спецэффектов, без модных изломов и перевертышей сюжета, без заигрывания со зрителем! Жесткая, честная и очень человеческая история семьи, любви, предательства и возмездия!

Пишу эти строчки и начинаю снова волноваться перед очередным выходом на сцену в роли принца Гамлета, ведь мне предстоит произнести слова "Быть или не быть" в 117-й раз!"

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