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7 июня Ирина Алферова проведет ночь с незнакомцем в "Школе современной пьесы"

Культура » Театр

Лирическая комедия, раскрывающая тайну загадочной и нежной героини, окутанная любовью, нежностью и вечными противоречиями в отношениях мужчины и женщины, — "Ночь с незнакомцем" — будет показана в "Школе современной пьесы" 7 июня.

Каждая женщина мечтает встретить героя своего романа. И возраст не имеет значения. Только вот где его найти? Иногда такая романтическая встреча может произойти при весьма необычных обстоятельствах.

Именно так и случилось в спектакле "Ночь с незнакомцем" поставленном болгарским режиссером Пламеном Паневым по пьесе, которую специально для Ирины Алферовой написала драматург Наталья Савицкая.

Героиня Ирины Алферовой — прекрасна, нежна, добродетельна. Но в жизни ее есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-что.

Ночь с незнакомцем — романтично, эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню Алферовой спустя годы.

В этом спектакле есть все, что нужно для незабываемого вечера: лирическая комедия, трагедия и детектив.

Пьеса "Ночь с незнакомцем" — лауреат Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица 2011".

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Темы театр билеты спектакль Ирина Алферова Школа современной пьесы
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