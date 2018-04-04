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Театральный эксперимент: в главной роли - умерший актер

Культура » Театр

Посвящается Альберту Филозову и его несыгранной роли...

Театральный эксперимент: в главной роли - умерший актер. 385429.jpeg

11 апреля на сцене театра "Школа современной пьесы" — самая необычная театральная версия таинственной повести Гоголя "Шинель".

Автор постановки Иосиф Райхельгауз назвал свой музыкальный спектакль, полный импровизаций, сюрпризов, песен, танцев, в том числе и на льду (!), "Шинель/Пальто". Тем самым приближая его сюжет к реалиям сегодняшнего дня.

История незаметного, жалкого, бедного Акакия Акакиевича Башмачкина, чье имя стало нарицательным, обозначив в русской литературе так называемого "маленького человека", — смешная и грустная одновременно. Об этой роли мечтал народный артист России Альберт Леонидович Филозов — репетировал, с увлечением учил арии и танцы, но, увы, премьеру сыграть не успел…

После его ухода из жизни ровно два года назад — 11 апреля 2016 года — театр принял парадоксальное, но единственно верное решение: такого артиста заменить невозможно. А потому спектакль посвящен памяти Альберта Филозова, а самого Башмачкина в нем нет: только тень, призрак и загадочный сюжет от великого мистика Николая Васильевича Гоголя.

Театральный эксперимент: в главной роли - умерший актер. 385430.jpeg

А еще здесь есть музыка Максима Дунаевского, в оригинальной аранжировке и исполнении самого эксцентричного кабаретного артиста российского театра Дмитрия Хоронько. Живой оркестр. Лед. Коньки. Джаз гармонично вписывается в актуальный стиль представления — современный офис, винтажная мастерская кутюрье Петровича, снежные вихри на улицах Санкт-Петербурга, лестница в никуда... В этом спектакле важна каждая деталь. А особенно — сама Шинель, которая оказывается главным действующим лицом. В финале в нее обернут весь зрительный зал! Что вполне логично: все мы вышли из гоголевской "Шинели", все мы в нее и войдем.

Театральный эксперимент: в главной роли - умерший актер. 385431.jpeg

В этот день, 11 апреля, одну из главных женских ролей впервые сыграет Даниэлла Селицка, вошедшая в ТОП-15 "Самых красивых актрис Москвы", по версии журнала "Театральный сезон", хорошо знакомая зрителям "Школы современной пьесы" по спектаклям "Русское горе… от ума", "Пока наливается пиво", "Спасти камер-юнкера Пушкина".

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