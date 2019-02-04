Камерный зал Театра армии: "Лариса Голубкина. Заплатки"

9 февраля в 18:00 в камерном зале Театра Российской Армии спектакль "Лариса Голубкина. Заплатки" (16+).

Два человека из разных поколений — Народная артистка РСФСР и драматург, с разными взглядами на жизнь и разным жизненным опытом ведут спектакль. Лариса Голубкина отвечает на неудобные вопросы драматурга Родиона Белецкого, вспоминает переломные моменты жизни, рассказывает, пытаясь разобраться в своих сомнениях, ответить самой себе и зрителям, в какие моменты жизни мы обрастаем комплексами, своеобразными "заплатками".

Возможно, это влияние общества. В суровые послевоенные годы, когда Лариса Ивановна была еще ребенком, не было принято хвалить детей, делать комплименты женщинам. Родители жили по принципу "неудобно выпячиваться". Все личные победы и достижения рассматривались под микроскопом и подвергались критике. "Поешь романсы? У нас вся деревня поет". То, что тобой гордятся близкие люди, можно было понять только из случайного разговора.

Может быть, эти условности, так называемые "заплатки", возникли в семье. Отец, профессиональный военный, полковник, был против того, чтобы его дочь стала актрисой. Шурочка Азарова — первая роль в "Гусарской балладе", впитала в себя скромность самой Ларисы, при этом отразив те гусарские черты, которые она видела в собственном отце.

Брак с Андреем Мироновым, продлившийся 14 лет, триумфальные роли в кино, десятки лет работы в театре, звания заслуженной, а затем народной артистки… И все равно вечные сомнения, терзания: "А имеет ли важность все то, чему мы придаем такой глубокий смысл?"

"Безусловно, зрители услышат многое и о Миронове, и о "Гусарской балладе", и о важных встречах, перипетиях в личной и театральной жизни, но под другим углом. Что-то в этом спектакле будет зависеть от зрителей. Пусть они готовятся к новым ощущениям", — рассказывает Родион Белецкий. Спектакль заставит зрителя посмотреть на собственную жизнь со стороны, многое переоценить, а может быть, освободиться и от своих застарелых "заплаток".