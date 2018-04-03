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Театр "Модерн": "Матрешки на округлости Земли"

Культура » Театр

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Театр "Модерн": "Матрешки на округлости Земли". 385358.jpeg

12 апреля и 14 мая в 19:00 на сцене театра "Модерн" покажут новый спектакль Юрия Грымова лирическую комедию "Матрешки на округлости Земли".

Жизненная комедия о женщинах, о матерях, женах, хозяйках и любовницах. Разные судьбы главных героинь (которых автор иронично называет "матрешками") переплетаются друг с другом вокруг главной темы, материнской ситуации, где каждая проявляет себя по-разному.

Простота и жизненность ситуаций регулярно переплетаются с остроумной шуткой и появлением необычных, ярких персонажей. В течение всего действия зрителей ожидают личные откровения, а "матрешек" серьезные испытания. Это история о любви, надеждах и очаровании.

Найдет ли настоящая женщина решение, которое будет принято не только окружающими, но и Небесами? Конечно да, ведь именно от них, женщин, ни много ни мало зависит будущее всех нас.

Никто из троих "матрешек" не знает, чем закончится их удивительное испытание, ведь жизнь тем и прекрасна, что часто бывает несправедлива.

В роли "матрешек": Надежда Меньшова, Лика Нифонтова, Мария Орлова.

Продолжительность - 1 час 20 минут без антракта.

16+

Темы театр спектакль театр сайт
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