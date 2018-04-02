Театр Российской Армии: вечная трагедия с антрактом

В Театре Российской Армии премьера. 8 и 10 апреля 2018 года в 19:00 — спектакль "Омлет", трагедия с антрактом (16+).

Фотограф — ﻿Ольга Брагида

Театр Российской Армии приглашает зрителей на экспериментальную сцену на премьерный спектакль "Омлет" в жанре трагедии с антрактом. Действие разворачивается в актерской гримерной во время спектакля "Гамлет".

Актерская гримерка, в которой два персонажа ведут беседу. Все было бы просто и обыденно, если бы не спектакль "Гамлет", отголоском доносящийся со сцены. Театр в театре, где нешуточные страсти кипят не только на подмостках, но и в душах актеров. Обида, ревность, страдания и… любовь к театру, не дающая оставить профессию и пойти по другому жизненному пути.

В истории мирового театра темы Гамлета и актерской гримерки достаточно избиты и обыгрывались миллионы раз. Тем интереснее будет узнать, что же выразят в этом спектакле три действующих лица — два на сцене и третий персонаж, незримо присутствующий на протяжении всей постановки.

Не будем забывать, что экспериментальная сцена Театра Армии — пространство для авангардных режиссерских постановок, внедрения новых форм общения со зрителем. Здесь возможны самые неожиданные повороты и режиссерские решения.

Рассказывая о себе, режиссер спектакля Александр Вислов вспоминает о том, как 32 года назад он впервые переступил порог Театра Российской Армии и как ему посчастливилось играть с Владимиром Зельдиным в спектакле "Моя профессия — синьор из общества".

Александр Вислов так говорит о театре и премьерной постановке "Омлет": "Я не жалею о тех взлетах и падениях, которые были на моем пути. Если бы не театр, я не стал бы тем, кем являюсь сегодня, — драматургом, режиссером, театральным критиком, театральным деятелем. Я благодарен команде Театра Армии и Борису Афанасьевичу Морозову за предоставленную возможность экспериментировать и создавать спектакль о театре, о любви к нему. Ведь жизнь коротка, а искусство вечно".

Музыку, которая усиливает фактуру, объем образов спектакля, пишет композитор Рубен Георгиевич Затикян, уже более 16 лет заведующий музыкальной частью театра.

Художественный руководитель спектакля — Народный артист России Борис Морозов.

Билеты можно купить онлайн.