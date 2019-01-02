"Главная роль" в Театре армии: комедия о трагедии

В Театре Российской армии 7 и 30 января 2019 года в 19:00 — спектакль "Главная роль" (музыкальная комедия, 16+).

Юбилей свадьбы Сергея и Екатерины омрачен болезнью мамы Сергея Полины. Но болезнь оказывается очередной провокацией. Просто Полина, не дождавшись внуков, считает, что невестка Екатерина вышла замуж за ее любимого сына исключительно из корыстных целей и именно поэтому у пары нет детей. Даже бесконечно терпеливый и любящий Сергей не выдерживает очередной выходки мамы, и между ними вспыхивает ссора. И только отпуск, проведенный вдали от мамы, приносит всем хорошие новости: скоро Полина станет бабушкой!

В трактовке постановщика спектакля режиссера Игоря Афанасьева мелодраматическая история о бесконечной и всепоглощающей материнской любви к единственному сыну приобрела явные черты комедии. Классический конфликт поколений превращается в увлекательное действо, настоящий театральный праздник с акробатическими трюками, латиноамериканскими танцами и, конечно, музыкой.

Народная артистка России Ольга Богданова (роль — Полина):

"Спектакль находит большой отклик в сердцах зрителей, зал все время с нами, все время реагирует. Моя героиня — женщина, весьма неоднозначная и поначалу не вызывающая большой симпатии, но в дальнейшем ее судьба, ее душа все равно откликаются в зрительском зале добром, потому что многие узнают в ней себя. Каждой матери свойственна эгоистичная любовь. Она настолько любит своего сына, что совершенно не способна ни с кем его делить. Появление в ее жизни невестки, то есть жены сына, ничего другого, кроме вопроса: "Боже мой, кому ты достался?" — не вызывает.

Жизнь была всякая: и трудная, и яркая, и в чем-то не сложилась, но она была насыщенная, и вдруг наступает такой возраст, когда ты не понимаешь, куда себя деть. Уходит муж, уходит работа, сын женится — куда себя направить бедной женщине? Человеку всегда нужно жить во имя чего-то и, главное, во имя кого-то, и когда теряется эта нить, жить становится очень неуютно.

К счастью, моя героиня обретает эту ниточку, это продолжение жизни. Она становится счастливой, и в финале она не умирает, а наоборот, оживает, хотя весь спектакль она только и говорит о смерти, а в результате приходит к яркой и интересной жизни. Может быть, она больше не сыграет свою главную роль, но ее сыграет внук, который родится. Еще только в преддверии его появления она уже счастлива, потому что понимает, что она кому-то будет нужна.

И мне очень нравится, что женщины узнают эту жизненную ситуацию и они очень много смеются. А смех, как говорится, это всегда здоровье, поэтому смех оздоравливает любую ситуацию.

В спектакле звучит прекрасная музыка 60-70-х годов, она нас чуть-чуть возвращает в советские времена, во времена нашей юности, моей и моей героини. Прекрасно играют мои партнеры, молодые актеры: Тимур Еремеев, Ольга Герасимова, Андрей Кочинов, Илья Баранов, Сергей Иванюк. Они создают великолепный ансамбль тем, как двигаются, танцуют, с каким юмором играют.

Я рада, что в такой драматической истории много хорошего и доброго. Моя героиня приходит к гармонии, и это является самым главным".

На фото: Ольга Богданова в роли Полины (спектакль "Главная роль").

Фотограф — Ольга Брагида.