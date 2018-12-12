Путин приказал разобраться с рэп-концертами

Владимир Путин поручил правозащитникам выяснить, почему в регионах отменяют рэп-концерты. Поручение было составлено по итогам встречи во вторник с новым Советом по правам человека при президенте.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она уже направила соответствующий запрос в московскую прокуратуру.

Отметим, что за последние месяцы в России отменили концерты рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), а также группы IC3PEAK .

При этом концерт группы Френдзона хоть и был отменен, но не запрещен. Просто не были раскуплены билеты.

Ситуация получила общественный резонанс, на нее обратили внимание в администрации президента.

Некоторые источники предполагают, что возможная отставка начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор полиции Тимура Валиулина может быть связана с серией запретов концертов неформальных молодежных групп.

Как сообщала «Правда.Ру» После волны отмены концертов в Госдуму пригласили рэперов, но разговор не заладился. "Братан, это бесполезно", - заявил раздосадованный рэпер Жиган своему коллеге Птахе.

Фото: рэпер Оксимирон, Википедия

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