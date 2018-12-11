Группа Queen стала автором самой прослушиваемой песни XX века

Группа Queen оказалась автором самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах, сообщил Universal Music Group в Twitter. Напомним, что стриминг-сервисы обеспечивают он-лайн прослушивание без скачивания.

По версии медиахолдинга, композицию "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) прослушали более полутора миллиарда раз. Это самая знаменитая и самая загадочная песня группы. Никто не знает, что собственно спрятано в ее строчках и несут ли они вообще хоть какой-нибудь смысл.

"Богемскую рапсодию" написал лидер британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году. Считается, что работу над ней Меркьюри начал где-то в конце шестидесятых и к моменту записи в 1975 году она уже была полностью готова.

Композиция разделена на шесть блоков разных жанров: пенияе а капелла, рок-баллада, классическое соло на электрогитаре, оперная вставка, сорок секунд хард-рока и кода.

Крайне необычное сочетание музыкальных отрезков требовало максимального напряжения сил не только от музыкантов, но и от существующей тогда звукозаписывающей техники.

Музыкальное произведение трижды входило в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м. Популярности песне добавил байопик "Богемская рапсодия", который вышел на экраны в этом году. Картина Брайана Сингера претендуют на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм".

Как сообщала "Правда.Ру" Фредди Меркьюри стал вторым " Лучшим вокалистом в истории музыки" после Майкла Джексона по версии авторитетного издания New Musical Express.