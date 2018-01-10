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Юрий Башмет отметит "50 лет на альте"

Культура » Музыка » Классическая

24 января 2018 года свое 65-летие празднует знаменитый альтист и дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. В Москве торжественную дату Маэстро и его друзья будут отмечать большим фестивалем, который пройдет с 24 января по 1 февраля под названием "Юрий Башмет - 50 лет на альте".

Среди многочисленных направлений деятельности маэстро Башмета одно следует выделить особенно: превращение альта в солирующий инструмент. Именно в руках Юрия Башмета удивительный, насыщенный, уникальный в своем роде тембр этого инструмента зазвучал в полную силу, обрел концертный блеск и тончайшую палитру эмоциональной выразительности.

Юрий Башмет стал первым в истории исполнительства, кто дал сольные альтовые концерты в самых престижных концертных залах мира: Карнеги-холле (Нью-Йорк), Концертгебау (Амстердам), Барбикан-холле, (Лондон), Берлинской филармонии, театре Ла Скала (Милан), Большом зале Консерватории в Москве, Большом зале Ленинградской филармонии и многих других концертных залах Европы, США, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Юбилейный музыкальный фестиваль Юрия Башмета будет, прежде всего, посвящен тем достижениям, которые связывают Маэстро и его инструмент. Слушатели получат уникальную возможность услышать выдающихся музыкантов современности - друзей и партнеров выдающего музыканта; оценить исполнительский талант нового поколения альтистов, среди которых есть и ученики Маэстро; услышать вдохновленные его игрой музыкальные сочинения.

Первый концерт фестиваля под названием "Планета Башмета" состоится непосредственно в День рождения Юрия Башмета 24 января в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В этот вечер, гостями Маэстро станут всемирно известные российские и зарубежные музыканты: Сергей Крылов, Александр Рудин, Олли Мустонен, Массимо Кварта, Жан-Люк Понти, Константин Хабенский, Диана Арбенина, Нино Катамадзе, Александр Сладковский, солисты Всероссийского Юношеского симфонического оркестра и многие другие.

Второй концерт фестиваля, "Музыка моего времени", пройдет в Большом зале Консерватории 25 января, где в исполнении нового поколения альтистов из разных стран мира прозвучат концерты, специально написанные для Юрия Башмета. Концерты А. Эшпая, Г. Канчели, М. Турнейджа, С. Губайдулиной исполнят Максим Рысанов, Андрей Усов, Лоренс Пауэр и Хва Юн Ли. Заключительным аккордом этого вечера станет мировая премьера сочинения Г. Кнокса "Viola Space", написанного к юбилею Маэстро для ансамбля из 50 альтистов. В концерте будет принимать участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Валентина Урюпина.

Заключительный концерт фестиваля - "Бенефис Альта" - состоится в Большом зале консерватории 28 января. В его программе прозвучат шедевры романтической и современной музыки, входящие в золотой репертуар Юрия Башмета - квинтет И. Брамса в переложении для альта и камерного оркестра и "Styx2 Г. Канчели для альта, хора и симфонического оркестра. Альт маэстро - инструмент миланского мастера Паоло Тесторе 1758 года, сопровождающий его всю жизнь, будет звучать на сцене в сопровождении Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Помимо трех основных концертов в рамках Юбилейного фестиваля в Москве пройдет  VIII Международный конкурс альтистов "Виола Мастерс". Который впервые пройдет в новом для себя формате: к участию в состязании допускаются только те участники, которые уже стали лауреатами других международных конкурсов.

Заключительный гала - концерт конкурса состоится 01 февраля 2018 года в Филармонии-2.

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