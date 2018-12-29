Церетели рассказал о реакции Путина на свой памятник

Владимир Путин впервые встретился со своим памятником. О реакции президента рассказал сам скульптор Президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Скульптура, посвященная Владимиру Путину была создана еще в 2004 году. Автор дал ей название " В здоровом теле — здоровый дух". Находится она в музее — мастерской Церетели, в Переделкино, но президент увидел ее в галерее художника на Пречистенке.
Реакция Владимира Путина, по словам скульптора была удивленной. Для главы государства такой презент стал неожиданностью. Путин, как всегда, был лаконичен и скромен.
По выражению автора, в памятник президента, стоящего в кимоно он вложил свою душу. Идея создания скульптуры появилась еще много лет назад, когда Владимир Владимирович участвовал в соревнованиях по дзюдо. Прямо во время состязания художник сделал первые наброски, почувствовав настоящий характер президента.
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