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Уитни Хьюстон. Мы будем всегда любить тебя!

Культура » Музыка

Уитни Хьюстон. Мы будем всегда любить тебя! К 55-летию со дня рождения: главные хиты "Певицы N", лучшие голоса страны, неожиданные дуэты, а также настоящее платье Уитни Хьюстон из тура "Телохранитель".

Более 30 лет она носила титул суперзвезды и была одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в мировой музыке. При жизни Уитни Хьюстон ее песни покоряли сердца миллионов слушателей, а после ее ухода стали мощным стимулом для творческого вдохновения многих звезд эстрады.

30 мая в гала-концерте в Московском театре мюзикла главные хиты Уитни Хьюстон в сопровождении оркестра исполнят Александр Панайотов, Алла Рид, Маргарита Позоян, Елена Максимова, Людмила Соколова, Александра Белякова, Галина Безрук, Семен Величко, Оксана Казакова и другие звезды российской и зарубежной музыкальной и театральной сцены, а также телешоу "Голос". В программе прозвучат сольные номера и оригинальные дуэты. Постановщики концерта обещают воссоздать особую атмосферу, которая была присуща только шоу Уитни Хьюстон — с их неповторимой теплотой, энергией, искренностью, великодушием и человечностью.

Одна из певиц предстанет перед публикой в настоящем платье Уитни Хьюстон, в котором она выступала во время мирового тура The Bodyguard. Организаторы концерта выкупили платье на аукционе и пока держат в секрете, кто же из вокалисток удостоится чести в нем выступить на сцене Театра мюзикла.

Имя Уитни Хьюстон навсегда вписано в Книгу рекордов Гиннесса как самой награждаемой и продаваемой певицы за всю историю: ее уникальный талант отмечен более чем 400 наградами, включая семь статуэток "Грэмми", 31 награду Billboard Music Award, премию "Эмми", а также титулы "Голос планеты", "Певица всех времен и народов" и другие. Но самое главное, по единодушному признанию всех участников концерта в Театре мюзикла, ее имя навсегда останется в наших сердцах.

Примечание: состав участников концерта может меняться по независящим от организаторов обстоятельствам. 

30 мая 2018 года в 20:00

Московский театр мюзикла: Пушкинская пл., 2

УИТНИ ХЬЮСТОН. Мы будем всегда любить тебя! (12+)

Продолжительность концерта — два часа без антракта.

Билеты от 500 рублей в кассах Театра мюзикла (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф (прямая ссылка).

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Темы театр билеты концерт спектакль Уитни Хьюстон Московский театр мюзикла
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