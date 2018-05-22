"#KidsParty Лимонад" — грандиозное шоу для подростков

Продюсерский центр "Дилявер" представляет! "#KidsParty Лимонад" с Катей Адушкиной — грандиозное шоу для подростков от 9 до 16 лет! 27 мая 2018 года в клубе AdrenalinStadium (ст. м. "Сокол"). Начало в 14:00, длительность — 2 часа 30 минут.

В преддверии летних каникул вас ждет новая вечеринка от создателей проекта #KidsParty — яркое, заряжающее энергией шоу для подростков в одном из самых модных концертных залов Москвы!

"#KidsParty Лимонад" с Катей Адушкиной в AdrenalinStadium!

Катя Адушкина — популярный среди подростков и, пожалуй, самый позитивный видеоблогер Рунета, участница одной из самых известных танцевальных команд России.

Катя, известная миллионам YouTube-пользователей и часто называемая самым успешным блогером-подростком России, недавно выпустила клип на песню "Лимонад", который набрал шесть миллионов просмотров за первые две недели после выхода.

На предстоящем мегамодном шоу Катя Адушкина представит свои песни и, как всегда, порадует зрителей зажигательными хореографическими номерами.

Вместе с Катей на дискотеку придут ее друзья — знаковые медиаперсоны, кумиры современных подростков.

"#KidsParty Лимонад" — танцуй с Катей Адушкиной!

В ПРОГРАММЕ:

- Песни и зажигательные танцевальные номера от Кати Адушкиной

- Танцевальный проект ZHIVAGOFLASHMOB

- DJ LOONA

- Лазерно-световое шоу

- Танцевальный мастер-класс от Кати Адушкиной

- Стильные ведущие

- Самая актуальная музыка

- Известные участники социальной сети Musical.ly

- Фотосессия с Катей Адушкиной для победителей конкурсов

- Конкурсы и розыгрыши призов

- Сюрпризы! Много сюрпризов!

И многое другое на самом крутом празднике Москвы.

"#KidsParty" — это принципиально новый формат развлечений для школьников, праздник, который ваши дети будут ждать и долго обсуждать, дискотека с элементами шоу и интерактивами, все самое модное и любимое современными подростками! "#KidsParty" дает школьникам 9-16 лет возможность быть в тренде и отлично провести время, пообщаться на настоящей клубной вечеринке, стать звездами танцпола и быть в центре внимания сверстников!

DJ Loona и уже полюбившиеся нашим гостям ведущие никому не дадут остаться в стороне! На наших дискотеках танцуют и участвуют в интерактивах даже самые стеснительные гости!

"#KidsParty" — социально значимое мероприятие, обеспечивающие подрастающему поколению возможность для общения, отдыха и реализации своих интересов в безопасной и позитивной обстановке!