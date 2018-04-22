Billie Jean: туфли Майкла Джексона продают с аукциона в США

В Калифорнии на аукционе будут проданы туфли Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою "лунную походку". Аукцион состоится 26 мая, стартовая цена — пять тысяч долларов, сообщает аукционный дом GWS Auctions.
"Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую "лунную походку", — говорится в сообщении.
Организаторы добавляют, что на одной из туфель стоит отметка "Michael #2". К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Лас-Вегасе 25 июня 2010 года состоялся аукцион, на котором были выставлены 22 предмета мебели, изготовленные итальянской компанией по заказу Майкла Джексона для будущих гастролей. Известно, что предварительная стоимость каждого лота оценивалась от 16,5 до 150 тысяч долларов.
На торгах были представлены изумрудное кресло "Короля поп-музыки", огромная софа с красной обивкой, а также кресло с обивкой, имитирующей шкуру леопарда, украшенное перьями страуса. Помимо мебели, выставлялся жакет с автографом певца, пара инкрустированных кристаллами белых перчаток и картина из печально известного поместья "Neverland". До торгов была устроена выставка-показ лотов в Ирландии и Лас-Вегасе.
Читайте также:
На аукционе в США перчатку Майкла Джексона оценили почти в $ 65000
На аукцион выставлены семейные реликвии Майкла Джексона
Кровать, в которой умирал Майкл Джексон, уйдет с молотка
В Баку прибыл с рабочим визитом глава российского Генштаба Валерий Герасимов для встречи с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.