SHOO "Скажет тихо о любви" в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

14 февраля в столичном ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится большой сольный концерт absolute soul группы SHOO "Скажи тихо о любви".

В то время как все вокруг стараются заявить о своих чувствах как можно громче и напоказ, музыканты решили поговорить со слушателями в тональности "тихой нежности".

Выступление обещает стать, пожалуй, самым важным событием за всю девятилетнюю историю группы SHOO. Из квартирников в камерных клубах музыканты выходят на большую площадку в расширенном составе. "Для любви нужно больше пространства!", — уверенны SHOO. Больше фанка и поп-звука, электроники и экспериментов с этническими инструментами — на этом концерте группа объединит оркестровую академичность с драйвом и битовостью. Для ГЛАВCLUB GREEN CONCERT группа готовит абсолютно новую программу: впервые в состав команды будет введена гитара; помимо усиленного струнного оркестра, к музыкантам присоединится мощная духовая группа. Это будет презентация новых SHOO.

"Мы традиционно даем концерты 14 февраля, но на не очень больших площадках — в редакции журнала Seasons или в клубе "16 Тонн". Но в нас столько любви, что она уже не вмещается ни в какие рамки, поэтому на этот раз мы приглашаем всех в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Это будет большой и очень важный для нас концерт, полный любви".

По этому случаю музыканты решили запустить беспрецедентный конкурс-флешмоб, главным призом которого станут билеты в Венецию. Помимо главного приза, группа разыграет поездку в Санкт-Петербург на двоих, романтический ужин в Москве и фотосессию для влюбленных.

Подробнее о конкурсе.

Начало: 20:00

Адрес: Орджоникидзе ул., 11, ст. м. "Ленинский пр-т"

Официальный сайт SHOO: www.shoomusic.com

SHOO ВКонтакте: www.vk.com/shoomusic

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