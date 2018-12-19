Алла Пугачева единожды вернется на сцену в Кремле

В апреле 2019 года Алла Пугачева отметит 70-летний юбилей. По этому случаю Примадонна планирует дать юбилейный концерт на сцене Кремлевского дворца.

Как сообщает Daily Show, программа юбилейного концерта обещает быть грандиозной. Скорее всего, она будет скомпилирована из песен разных лет, представляя собой ретроспективу творчества Примадонны (а на сцене певица вот уже более полувека). Если еще учесть, что Алла Борисовна последние восемь лет не устраивала сольных концертов, то в масштабности и значимости события сомневаться не приходится.

Поначалу ходили слухи, будто бы Пугачева собирается отправиться в небольшой гастрольный тур, однако, по последним сведениям, юбилярша ограничится только одним концертом на главной площадке страны.

Приступая к подготовке юбилейного шоу, Пугачева не скрывает своего волнения — певица опасается, что ее может подвести здоровье. "Дай, Боже, сил мне на этот вечер…" — молится она. Однако со свойственным ей оптимизмом Примадонна надеется, что все в этот день у нее получится. Ведь, как справедливо замечает звезда, "в жизни только раз бывает 70 лет".

Источник фото: "Википедия"

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