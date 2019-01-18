Букмекеры прогнозируют победу России на "Евровидении-2019"

Европейские букмекерские конторы начали принимать ставки на победителя международного конкурса эстрадной песни "Евровидение". Состоится мероприятие уже совсем скоро — в мае текущего года.

Примечательно, что, по мнению западных букмекеров, самые высокие шансы одержать победу на престижном музыкальном конкурсе у России. Хоть имя ее представителя еще не названо, специалисты считают, что он принесет своей стране успех.

Недавно, напомним, появилась информация, что на "Евровидении-2019" Россию может представлять певец Сергей Лазарев. Он уже принимал участие в конкурсе в 2016 году. Тогда Лазарев занял девятую строчку окончательного рейтинга, но многим музыкальным критикам и представителям средств массовой информации его выступление понравилось.

Отметим, что, несмотря на активные слухи, представители российского певца еще не подтвердили его участие в "Евровидении-2019".

В прошлом году, напомним, Российскую Федерацию на "Евровидении" представляла певица Юлия Самойлова. В окончательном рейтинге Самойлова заняла лишь пятнадцатое место. Целый ряд отечественных и зарубежных экспертов очень низко оценили уровень выступления российской певицы на международном музыкальном конкурсе. Самойлова, например, в ходе выступления, сетовали они, забыла текст собственной песни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Самойлова приняла решение эмигрировать из России в Европу.

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