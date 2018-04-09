"Бомбора": книги к настоящей весне

Издательство "Бомбора" с приходом настоящей весны в столицу сделала подборку книжных новинок формата non-fiction. Выбирайте и потом не говорите, что вы не читали…

О чем думают растения

Что чувствуют растения и есть ли у них интеллект? Способны ли они общаться между собой и предугадывать будущее? Как новейшие научные открытия в области растительной нейробиологии повлияют на наше представление о сознании? Оказывается, растения — сложные живые существа, способные к восприятию, борьбе, коммуникации, запоминанию, обучению и социальной жизни. Книга профессора флорентийского университета нейробиолога Стефано Манкузо "О чем думают растения" доказывает, что растения способны на большее, чем мы можем себе представить.

Стефано Манкузо, проведя многочисленные исследования, пришел к ошеломительным выводам о том, что растения — это сложные живые существа, способные к социальной жизни. Они чувствуют, коммуницируют, спят, едят, думают… Возможно, это лишь фантазия ученого, но, согласитесь, очень заманчивая. Прочитав эту книгу, вы уже не будете относиться к растениям так, как прежде.

Лагом

"﻿Лагом" в переводе со шведского означает "достаточно, ничего лишнего". Это не просто выражение, это шведская философия и образ жизни. Лагом — это баланс между работой и личной жизнью, это наслаждение сегодняшним днем, это умеренность и бережное отношение к природе, это забота об экологии, это разумный минимализм, это шведский лаконичный стиль, так популярный сейчас. Это умение быть довольным собой каждый день. Лагом — это умение сосредоточиться на том, что лучше для вас, а не гнаться за тем, что считается идеальным. Как избавиться от всего, что тянет назад? Как научиться жить осознанно, ценить каждое мгновение и наслаждаться им? В книге даются исчерпывающие советы и приемы, которые помогут улучшить жизнь, сделать ее менее напряженной и сфокусироваться на том, что нравится делать и что действительно важно.

Так любят люди. Психофилософский роман

﻿Хотите узнать подлинные, не приукрашенные истории любви? Хотите понаблюдать за тем, как взрослый мужчина мучается на безлюбье и обретает новое чувство в странном и таинственном месте посреди Москвы? Все это в новом романе известного писателя и телеведущего Андрея Максимова "Так любят люди". Если вы считаете, что на свете нет ничего важнее любви; если вам интересно узнать, как сегодня любят люди; если вам интересно прочесть необычную смесь психологии, философии и документалистики — этот роман для вас.

Андрей Максимов — известный журналист, писатель, радио- и телеведущий, театральный режиссер. Колумнист "Российской газеты". Автор бестселлеров "Как не стать врагом своему ребенку", "Психофилософия. Книга для тех, кто перепутал себя с камнем", "Психофилософия 2.0" и др.

Попутчица. Рассказы о жизни, которые согревают

﻿Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли добро каждый день? Автор этой книги Ольга Савельева, блогер, мама, жена и благотворитель, не просто идет навстречу добру каждый день — она его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и жизненных вещах — нужно ли помогать незнакомым людям, как научиться думать не только о себе, как дарить любовь и оставаться собой — близки каждому человеку и отзываются в каждом сердце. В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и неравнодушия, что невольно начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в добро. Каждая история основана на реальных событиях — это сама жизнь, состоящая из мелочей, быта, разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую мозаику характеров и поступков. Здесь есть место и переживаниям, и боли, и бескорыстной помощи, и, конечно, любви.

Живые поэты

Кто такие современные поэты? Панки и философы, ученые и эмигранты, именитые литераторы и студенты-радикалы, музыканты, программисты и заводские рабочие. Есть много причин не публиковать их стихи под одной обложкой, и только одна — за.

Проект "Живые поэты" показывает, насколько разной и противоречивой может быть современная поэзия. Двадцать тысяч заявок, авторы из 80 городов 15 стран — три года команда Андрея Орловского ищет необычные голоса и помогает им быть услышанными.

Название "Живые поэты" сокращается до двух букв — "ЖЫ" — неслучайно.

Настоящему поэту можно все: игнорировать правила языка, поднимать больные и неудобные темы, писать о них, используя любую лексику.

Звучит вызывающе? — Возможно. Резкие и непричесанные стихи? — Да, чаще всего. Но при этом искренние и настоящие, а потому — живые.

Рестарт

﻿Порой наша жизнь начинает напоминать "день сурка", вновь и вновь проигрывающий все тот же сценарий "дом-работа-дом". Если вы устали каждый день проводить без смысла и радости, делать то, что вам совсем не хочется, эта книга для вас! По мнению Татьяны Ананьевой, признанного эксперта в области HR и маркетинга, консультанта ведущих компаний страны, в основе счастливой и гармоничной жизни лежит принцип осознанности и четкое понимание своих желаний. В легкой и доступной форме она рассказывает, как научиться управлять своей жизнью и обрести внутренний баланс и равновесие, стать счастливее в работе и в жизни.

Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы

﻿Лучшие тексты суперзвезды российского "Фейсбука" Владимира Гуриева впервые собраны под одной обложкой. Хорошо ли опаздывать в древнерусскую школу, живем ли мы в симуляции, почему пакеты для молока такие неудобные, отчего вымерли великие русские писатели и поэты, этично ли покупать новую рыбку, если старая еще жива, но приболела, — и это только малая часть вопросов, которыми задается автор. Плохая новость: ответов у него обычно нет. Хорошая: следить за поисками обычно очень интересно. И да, если опоздать в древнерусскую школу и потерять тетрадку с домашним заданием, то наверняка останешься в веках.

В этой книге собраны заметки, опубликованные Владимиром Гуриевым в "Фейсбуке" за последние годы, и несколько старых текстов, которые выходили под псевдонимом 2k.

"Владимир Гуриев — лучший мастер увлекательных рассказов про "все не то, чем кажется". Он умеет вглядеться в любой хорошо известный сюжет: хоть биографию Пушкина, хоть сказку про Аладдина, хоть историю народа майя — и увидеть в нем самую невероятную чертовщину. Изуверскую, но такую логичную, что ты об одном только думаешь: как же ты сам раньше не допер. А стоило бы. Иначе ведь и быть не может" (Михаил Зыгарь, писатель).

"Каждый день я читаю, читаю и еще немного читаю по работе. А потом наступает вечер и я иду читать Владимира Гуриева — уже не по работе, а просто для удовольствия. Иногда (на самом деле, довольно часто) я делаю это вслух. Не уверена, что это как-то характеризует меня, но, по-моему, это многое сообщает о Владимире Гуриеве и его текстах" (Галина Юзефович, литературный критик).

Все лгут. Поисковики, Big Data и интернет знают о вас все

﻿Автор книги, специалист Google по Data Science, провел исследование, опираясь на науку о больших данных (Big Data), а также данные, которые может предоставить исследователю интернет. В результате он получил сенсационные данные, полностью переворачивающие современные представления об обществе, в котором мы живем.

Как часто мы на самом деле занимаемся сексом? Почему вопреки общественному мнению на президентских выборах США победил Трамп? Что мы в действительности думаем о людях другой расы? Социологические исследования и опросы, как оказалось, не в состоянии ответить правдиво на эти и многие другие важные вопросы. Поэтому автор, специалист Google по Data Science, обратил свой взгляд на данные, которые не могут врать, а именно Big Data, а также всю ту информацию, которую может предоставить интернет. Получились не просто интересные, а сногсшибательные результаты, раскрывающие всю правду о современном обществе.