Обнаружен тайник охранника царя Николая II

В Ессентуках был найден тайник с фотографиями семьи царя Николая II. Данная информация появилась на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

Важная историческая находка была обнаружена во время ремонта здания управления Федерального казначейства Ставропольского края. Конверт со снимками царской семьи лежал под ветхой балкой. Ставропольский краевед Роман Нутрихин смог выяснить, что они принадлежали охраннику царя Николая II Анатолию Федюшкину. Федюшкин поступил на службу в охрану императорской семьи в 1907 году. На двух фотографиях из тайника сохранились даже подлинные автографы некоторых членов семьи. Снимки останутся в управлении казначейства и станут частью коллекции организации.

Напомним, что в 2019 году это не первая историческая находка при раскопках. В конце января в подвале одного из исторических зданий в центре города Ташкент были обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Ученым удалось найти экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, а также предметы, хозяева которых были жертвам сталинских репрессий, генерал-майору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга.

Источник фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

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