Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Людк, а Людк!": умерла советская актриса из "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Культура » Кино » Российское кино

Нина Дорошина, главная героиня фильма "Любовь и голуби" умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили "Известия".

"Людк, а Людк!": умерла советская актриса из "Любовь и голуби" Нина Дорошина. Людк, а Людк!Умерла советская актриса из Любовь и голуби Нин

Накануне она обращалась в больницу с жалобами на боли в сердце. На некоторое время ее госпитализировали, после выписала. В беседе с журналистами Дорошина сказала, что ей столько лет, что "естественно бывает, что болит сердце".

С 25 лет Дорошина работала в "Современнике", в нее безнадежно был влюблен Олег Даль, за которым она дважды была замужем. Детей у актрисы нет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 29 июня 2004 года в 19-ую городскую больницу Москвы была доставлена известная актриса Нина Дорошина. Она находилась в отделении кардиореанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Народная артистка России Нина Михайловна Дорошина являлась ведущей актрисой театра "Современник". Всенародную любовь и известность ей принесли роли в кино. Среди фильмов, в которых она снималась: "Безумный день", "Человек родился", "Неповторимая весна", "Любовь и голуби".

Читайте также:

Нина Дорошина празднует два юбилея сразу

Виталий Вульф: "Не всегда правду хотят услышать!"

Актерские байки или "Эх!" — отдает цыганщиной!

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Илья Олейников: сердце "Городка" остановилось
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 21.04 созидательны
Мнение эксперта
Google “захвачен” мошенниками
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Читательский топ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
Новости Все >
Верховный суд может изменить ситуацию с прокурорскими блокировками криптовалютных сайтов
"Людк, а Людк!": умерла советская актриса из "Любовь и голуби" Нина Дорошина
Крым, прощай: Киев признал невозможным вернуть полуостров
Китай поддержал решение Ким Чен Ына "сдать" ядерную бомбу
"Будущее мира": Ялта подводит итоги международного экономического форума
Скотланд-Ярд установил отравителей Скрипаля — это русские
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Мир
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Министерство обороны
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
США и Канада
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Мир
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Украина
Военные моряки Украины угрожают Порошенко уходом в Крым
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 21.04 созидательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова Любовь Степушова Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине Любовь Степушова
Комментарии
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
ЕвроСМИ: Россия приползет на коленях, у нее нет денег
Доказательства химатаки от CNN: "Рюкзак пахнет оружием Асада"
Доказательства химатаки от CNN: "Рюкзак пахнет оружием Асада"
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Пошлины на загранпаспорта и водительские права вырастут в полтора раза
Пошлины на загранпаспорта и водительские права вырастут в полтора раза
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Как может распасться Россия
Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?

На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.

Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался