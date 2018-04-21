"Людк, а Людк!": умерла советская актриса из "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Нина Дорошина, главная героиня фильма "Любовь и голуби" умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили "Известия".

Накануне она обращалась в больницу с жалобами на боли в сердце. На некоторое время ее госпитализировали, после выписала. В беседе с журналистами Дорошина сказала, что ей столько лет, что "естественно бывает, что болит сердце".

С 25 лет Дорошина работала в "Современнике", в нее безнадежно был влюблен Олег Даль, за которым она дважды была замужем. Детей у актрисы нет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 29 июня 2004 года в 19-ую городскую больницу Москвы была доставлена известная актриса Нина Дорошина. Она находилась в отделении кардиореанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Народная артистка России Нина Михайловна Дорошина являлась ведущей актрисой театра "Современник". Всенародную любовь и известность ей принесли роли в кино. Среди фильмов, в которых она снималась: "Безумный день", "Человек родился", "Неповторимая весна", "Любовь и голуби".

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