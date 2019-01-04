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"Мушкетер" Боярский традиционно встретил Новый год дома

Культура » Кино » Российское кино

Знаменитый российский "мушкетер", актер кино и театра, певец Михаил Боярский сказал "Правде. Ру", что встречает новый 2019-й год "как всегда, традиционно, дома".

— Есть планы куда-то поехать, чтобы отдохнуть?

— Только дома.

— Своими творческими планами на следующий год поделитесь?

— Если будет работа, с удовольствием буду ее выполнять, а творчеством пусть занимаются другие.

— Какие надежды вы возлагаете на следующий год?

— Слава Богу никаких. Не навреди. Лучше ничего не делать, чем делать плохо. Поэтому я ничего лучше не буду делать.

— Будем надеяться, что все у нас всех будет хорошо...

— Спасибо. Будем надеяться!

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Темы Новый год пожелания знаменитости Михаил Боярский планы на будущее новогодние праздники
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