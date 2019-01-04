"Мушкетер" Боярский традиционно встретил Новый год дома

Знаменитый российский "мушкетер", актер кино и театра, певец Михаил Боярский сказал "Правде. Ру", что встречает новый 2019-й год "как всегда, традиционно, дома".
— Есть планы куда-то поехать, чтобы отдохнуть?
— Только дома.
— Своими творческими планами на следующий год поделитесь?
— Если будет работа, с удовольствием буду ее выполнять, а творчеством пусть занимаются другие.
— Какие надежды вы возлагаете на следующий год?
— Слава Богу никаких. Не навреди. Лучше ничего не делать, чем делать плохо. Поэтому я ничего лучше не буду делать.
— Будем надеяться, что все у нас всех будет хорошо...
— Спасибо. Будем надеяться!
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