Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала в интервью журналу "1883" о том, как закончится самая популярная в мире телевизионная новелла.
Тернер объяснила, что заключительный восьмой сезон станет самым жестоким по сравнению с предыдущим, в нем будет много войн, опасностей и предательства.
«Этот сезон будет еще кровавее, чем все предыдущие. Он полон предательства, войны и опасностей. Это всё, что я могу сказать», - поделилась актриса.
В конце июля СМИ писали о том, что финальный сезон "Игры престолов" будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет полнометражного формата, и появится на экранах в первой половине 2019 года.
Ранее стало известно, что съемки последнего сезона "Игра престолов" подошли к концу. С проектом попрощались актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) и Мэйси Уильямс (Арья Старк). Такое сообщение появилось под постом на странице в Instagram у актера Кита Харингтона.
"Сериал официально завершен навсегда", - гласит сообщение. Сообщение актер сопроводил грустным смайлом.
Источник фото: instagram.com/sophiet
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