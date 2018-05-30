Смотреть кино и управлять сюжетом: открытие британских ученых

Специалисты из Ноттингемского университета создали экспериментальный фильм, сюжет которого меняется в зависимости от настроения зрителя, его внимания и эмоционального состояния. Кинолента "Момент" содержит 101 триллион вариантов развития событий.
Перед просмотром фильма зритель надевает специальную гарнитуру, отслеживающую импульсы электрической активности мозга. Полученные данные передаются на воспроизводящее ленту устройство. Компьютер распознаёт полученную информацию и определяет, в каком настроении находится зритель: скучно ему или же он слишком возбуждён.
Когда интерес к просмотру теряется — в фильме начинает меняться сюжет: динамика и продолжительность сцен, видоизменяются прежние и появляются новые герои, играет более подходящая музыка, становятся интереснее диалоги.
Хронометраж фильма "Моменты" составляет 27 минут. Картину покажут 7 июня в рамках Шеффилдского кинофестиваля. После этого пройдёт прокат ленты в других городах Великобритании, сообщает Inforeactor.
О выходе киноленты в мировой прокат пока неизвестно. Видимо, это будет зависеть от успеха эксперимента и реакции зрителей.
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