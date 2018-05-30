Смотреть кино и управлять сюжетом: открытие британских ученых

Специалисты из Ноттингемского университета создали экспериментальный фильм, сюжет которого меняется в зависимости от настроения зрителя, его внимания и эмоционального состояния. Кинолента "Момент" содержит 101 триллион вариантов развития событий.

Фото: Fotodom. ru

Перед просмотром фильма зритель надевает специальную гарнитуру, отслеживающую импульсы электрической активности мозга. Полученные данные передаются на воспроизводящее ленту устройство. Компьютер распознаёт полученную информацию и определяет, в каком настроении находится зритель: скучно ему или же он слишком возбуждён.

Когда интерес к просмотру теряется — в фильме начинает меняться сюжет: динамика и продолжительность сцен, видоизменяются прежние и появляются новые герои, играет более подходящая музыка, становятся интереснее диалоги.

Хронометраж фильма "Моменты" составляет 27 минут. Картину покажут 7 июня в рамках Шеффилдского кинофестиваля. После этого пройдёт прокат ленты в других городах Великобритании, сообщает Inforeactor.

О выходе киноленты в мировой прокат пока неизвестно. Видимо, это будет зависеть от успеха эксперимента и реакции зрителей.

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