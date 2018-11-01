Минкульт объяснил "блокировку" фильма про госпереворот в России

Американский Боевик "Хантер киллер" о спасении российского президента из рук мятежников не получит прокатного удостоверения на территории РФ.
В Министерстве культы РФ дали разъяснения о том, почему фильм "Хантер киллер" не будут демонстрировать в России. В пресс-службе ведомства пояснили, что прокатное удостоверение не было выдано "в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России".
"По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", — пояснили в Минкульте.
Ранее дистрибьюторская компания Megogo Distribution направила партнерам-кинотеатрам письмо, в котором просила временно убрать из расписания на 1 ноября 2018 года сеансы фильма "Хантер киллер". Дистрибьютор зарубежных фильмов объяснил это тем, что картина пока не имеет прокатного удостоверения.
"Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер киллер", — говорится в письме компании Megogo Distribution. — Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дату 1 ноября, или даже намека на это мы не получали".
Боевик "Хантер киллер", снятый в жанре милитари-экшн рассказывает об американской подводной лодке, участвующей в операции по спасению российского президента из рук мятежников, совершивших госпереворот. Главную роль в фильме исполняет Джерард Батлер. Ранее сообщалось, что ленту запретили к показу на территории Украины, как пропагандирующую мощь российского оружия. Ранее Правда. Ру писала о том, что Рада запретила российские фильмы и сериалы.
Фото: kino.otzyv.ru
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