В Гватемале расшифровали письмена на стеле майя возрастом 2000 лет

Немецким археологам, изучающим древние артефакты майя, сохранившиеся на территории Гватемалы, удалось частично расшифровать символы на 2000-летней стеле, известной как "Стела 87".

Этот уникальный артефакт обнаружили в 2018 году.

Сначала археологи решили, что стелу изготовили ольмеки (более древняя, чем майя, цивилизация), так как здесь ранее находили большое количество артефактов ольмеков. Нов результате выяснилось, что загадочные письмена стелы создали представители индейцы майя.

"Стела 87" имеет огромное значение для науки. Ученые пока не смогли полностью расшифровать письмена, но даже благодаря частичной расшифровке специалисты выяснили имя местного правителя. Кроме того, в письменах присутствуют какие-то названия. Возможно, что это описание военного похода.

Ученые раскрыли тайну майя

Непонятное поведение народности индейцев майя, существовавших в плотнонаселенных городах с развитой культурой, а затем оставивших их, было нерешенной тайной для ученых во всем мире. Первые поселения майя появились около 2000 до н. э, но в 950 г. н. э. большинство городов низменности было покинуто населением. Однажды процветающие города майя, в которых возвышались удивительные по красоте пирамиды, заросли тропическими лесами, пока археологи не начали открывать их вновь в середине 19-ого столетия.

Команда ученых во главе с профессорами Николасом и Верноной Скарборо из Университета Цинциннати нашла свидетельство главной экологической катастрофы, которое помогает объяснить загадку странных первых поселений и последующей миграции населения майя, будоражащую умы ученых в течение многих десятилетий — почему майя жили в областях, где основные водные источники представляли собой трясину в течение половины года, и почему они затем их покинули?

Оказывается, всему виной сами майя, которые своей жизнедеятельностью привели эти территории к экологической катастрофе и сделали их засушливыми. Но раньше, до прихода человека на эти земли, болота там были постоянными, и засухи никогда не было. Исследование показывает, почему много первичных центров майя были оставлены спустя приблизительно 1600 лет после того, как эта цивилизация сначала появилась на территории низменности полуострова Юкатан в Латинской Америке. Ученые также выяснили, почему майя мигрировали к новым областям, где они создавали сложные системы водохранилищ, которые позволили их цивилизации процветать в течение нескольких столетий.

Географ Дуннинг и антрополог Скарборо и другие ученые из UC McMicken College of Arts and Sciences, опубликовали совместное сообщение о своем открытии в последнем выпуске Annals of the Association of American Geographers (Volume 92, No. 2, 2002).

Многие из ранних центров майя были расположены около сезонных болот. Это поставило перед учеными другую загадку, которая заключалась в том, что они содержат влагу только с июля до ноября. Это делает их неподходящими, чтобы в данной местности смогли выжить большие массы людей, которым была нужна вода.

Но два ученых из Университета Цинцинати и их коллеги обнаружили, что эти сезонные болота были раньше постоянно заболоченными землями или мелкими озерами. И лишь приблизительно с 400 г. до н. э по 250 г. н. э. человеческое вмешательство в климат и окружающую среду преобразовали сезонные болота в непостоянные водосодержащие гидросистемы.

Изначально эти озера (болота) были гидрологически устойчивыми экосистемами, которые чем-то представляли собой водохранилища и они были потенциально более привлекательным местом, чем те естественные сезонные болота, найденные там сегодня. Ученые утверждают, что осуществленное индейцами майя экологическое изменение, в тандеме с климатическим изменением, изменили по крайней мере некоторые из этих болотистых мест в период между 1700 и 3000 лет назад.

Ученые базируют свои заключения на данных, собранных во время локальных исследований около Ла-Милпа на территории северо-западной части государства Белиз в 1997 и 1998 годах, и между Яксха и Тикалем в северо-восточной Гватемале в 1999 году. Они изучили топографию, гидрологию, почву, растительность и культурные особенности населения майя, живших в то время. Они проанализировали многочисленные образцы осадочных пород, взятых из этих сезонных болот и старых заброшенных искусственных каналов майя.

Те образцы, что они нашли, датировалось приблизительно 100 годом н. э… Большинство поверхностной воды в этих сезонных болотах исчезло. На несколько футов ниже поверхности там содержится слой заболоченных торфяников, содержащих следы пыльцы от деревьев, водных растений и зерна прошлого. Но в конце вышеуказанной эпохи, этот слой был захоронен в слоях осадка глины.

Судя по этим слоям, ученые сделали вывод о том, что сельскохозяйственная деятельность майя начала лишать эту местность лесов по мере роста численности населения майя. С вырубленным лесом, эрозия почв ускорялась. В период дождей вода поступала в болота с частицами верхнего слоя почв, которые постепенно заилили водохранилища и уменьшили их глубину. В результате эти земли превратились в некое подобие трясины и уже не могли давать необходимое количество воды для питья и выращивания урожая. Болота превратились из постоянных в сезонные.

Это обстоятельство объясняет, почему майя раньше могли некоторое время успешно жить на этой территории, а затем некоторые ранние городские центры майя были оставлены в период 400 г. до н. э. по 150 г. н. э., то есть они мигрировали и стали осваивать новые сложные системы водохранилищ.

Возможно, что их большие поселения сделали их особенно уязвимыми перед лицом растущей экологической катастрофы, включая длительную засуху.

Во многих местах, подобно Ла-Милпа потеря постоянных водных источников в виде постоянных болот заставляла майя искать новые водные источники и больше думать о методах сохранения воды, чтобы преодолевать периоды засухи и не зависеть от дождей. Таким образом, не удивительно, что в течение появления и роста новых городских центров Майя, водные бассейны стали неотъемлемой частью городского пейзажа.

Результаты исследований наглядно демонстрируют разрушительные и долгосрочные последствия от вырубки тропического леса, которые проводятся и в настоящее время населением стран Центральной Латинской Америки. Ученые также обращают внимание, что преобразование болот из постоянных в сезонные заболоченные земли произошло приблизительно 2000 лет назад, и несмотря на прошествие столетий и новое зарастание этой территории лесом, болота полностью так еще и не оправились.