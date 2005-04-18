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Лев Лещенко назвал "омерзительным" творчество Тиля Линдеманна

Культура
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал солиста немецкой группы Ramstein Тиля Линдеманна за его последние проекты. Исполнитель назвал работы музыканта "омерзительными".

"Ну Rammstein и Rammstein, таких сотни, понимаете? Но им надо жить, поэтому каждый предлагает какие-то конфликтные вещи. Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит", - заявил Лещенко.

"Мне стыдно, если сидит кто-то из моих родственников или жена, и я должен это смотреть. Мне могут сказать: "А вы не смотрите!" Ну как не смотреть? Так или иначе, это всё появляется на видео. Где-то раз случайно даже увидел это, и уже это пошло", - добавил артист.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у Льва Лещенко похитили 90 тысяч долларов.

В понедельник стало известно, что в Москве ограблена квартира известного певца Льва Лешенко.

О краже накануне около 22.00 сообщила супруга певца – Ирина Лещенко. По ее словам, воры вскрыли сейф в их квартире на улице Академика Зеленского.

Грабители взяли только деньги - 90 тысяч долларов, которые хранились в сейфе, и скрылись.

Сейчас ведется розыск преступников. Идет расследование.

Лев Лещенко: «У меня нет никакой трагедии. Все нормально... Зашли в квартиру и открыли сейф ключом своим, ничего не взяли, только деньги и все».

На вопрос : «Как вы себя чувствуете?», популярный артист ответил, что «нормально, прекрасно».

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Темы ramstein критика творчество лев лещенко тиль линдеманн
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