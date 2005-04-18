"Ну Rammstein и Rammstein, таких сотни, понимаете? Но им надо жить, поэтому каждый предлагает какие-то конфликтные вещи. Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит", - заявил Лещенко.
"Мне стыдно, если сидит кто-то из моих родственников или жена, и я должен это смотреть. Мне могут сказать: "А вы не смотрите!" Ну как не смотреть? Так или иначе, это всё появляется на видео. Где-то раз случайно даже увидел это, и уже это пошло", - добавил артист.
В понедельник стало известно, что в Москве ограблена квартира известного певца Льва Лешенко.
О краже накануне около 22.00 сообщила супруга певца – Ирина Лещенко. По ее словам, воры вскрыли сейф в их квартире на улице Академика Зеленского.
Грабители взяли только деньги - 90 тысяч долларов, которые хранились в сейфе, и скрылись.
Сейчас ведется розыск преступников. Идет расследование.
Лев Лещенко: «У меня нет никакой трагедии. Все нормально... Зашли в квартиру и открыли сейф ключом своим, ничего не взяли, только деньги и все».
На вопрос : «Как вы себя чувствуете?», популярный артист ответил, что «нормально, прекрасно».
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