Лев Лещенко назвал "омерзительным" творчество Тиля Линдеманна

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал солиста немецкой группы Ramstein Тиля Линдеманна за его последние проекты. Исполнитель назвал работы музыканта "омерзительными".

"Ну Rammstein и Rammstein, таких сотни, понимаете? Но им надо жить, поэтому каждый предлагает какие-то конфликтные вещи. Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит", - заявил Лещенко. комментариев 0 поделились "Мне стыдно, если сидит кто-то из моих родственников или жена, и я должен это смотреть. Мне могут сказать: "А вы не смотрите!" Ну как не смотреть? Так или иначе, это всё появляется на видео. Где-то раз случайно даже увидел это, и уже это пошло", - добавил артист.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у Льва Лещенко похитили 90 тысяч долларов.

В понедельник стало известно, что в Москве ограблена квартира известного певца Льва Лешенко.

О краже накануне около 22.00 сообщила супруга певца – Ирина Лещенко. По ее словам, воры вскрыли сейф в их квартире на улице Академика Зеленского.

Грабители взяли только деньги - 90 тысяч долларов, которые хранились в сейфе, и скрылись.

Сейчас ведется розыск преступников. Идет расследование.

Лев Лещенко: «У меня нет никакой трагедии. Все нормально... Зашли в квартиру и открыли сейф ключом своим, ничего не взяли, только деньги и все».

На вопрос : «Как вы себя чувствуете?», популярный артист ответил, что «нормально, прекрасно».

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