В Музее императорского дворца в Китае обнаружили "шкатулку с сокровищами"

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", в Пекине в Музее императорского дворца открыли "шкатулку с сокровищами". Это капсула времени, которая была заложена около 1800 года. В ней находятся императорские пожелания процветания и благополучия.

Она была спрятана под крышей Зала Воспитания Сердца, где проходила реставрация.

Музей императорского дворца еще называется Запретный город. Здесь жили императоры в период с 1420 по 1911 год. Зал Воспитания Сердца, или Янсиньдянь, был резиденцией последних восьми императоров династии Цин (1644-1911 годы).

Сюй Чаоин, сотрудницы музея, специалист по исследованию древней архитектуры, извлекла капсулу. Он сообщила, что квадратная расписная шкатулка изготовлена из олова, ее размер 27×27 сантиметров. Шкатулка была передана в лабораторию центра по охране культурных реликвий при музее для изучения.

В Китае в Запретном городе после завершения важного строительного объекта под крышей здания прятали такие шкатулки. Как правило шкатулки были оловянными или деревянными.

В шкатулке были найдены 24 золотые монеты с надписью "Да будет мир на земле", а также слитки из разных металлов, травы, буддийские сутры, хрусталь и жемчуг. Данное содержимое символически обозначает пожелание счастья.

В настоящее время ученые занимаются исследованием исторических документов, чтобы выяснить, была ли в Китае традиция закладывать шкатулки в различные строения.

Реставрация Зала Воспитания Сердца завершится к 2020 году, когда Запретному городу будет 600 лет. Как сообщил Шань Цзисян, директор Музея императорского дворца, после завершения реставрации шкатулку вернут на место.

Также в нее вложат описание самого процесса реставрации, возможно, оно будет не на бумаге, а на цифровом носителе.

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