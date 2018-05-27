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Источник Правда.Ру

А вы читали: Букер определился с пятеркой лучших из лучших

Культура

Стали известны лучшие из лучших победителей Букеровской премии за последние полвека, сообщила Toronto Star.

В итоговом списке 5 произведений, эксперты выбрали по тексту в десятилетии. Честь побороться за звание лучшего выпала Видиадхару Найполу с "В свободном государстве" (1971), Пенелопе Лайвли с "Лунным тигром" (1987), Майклу Ондатже с "Английским пациентом" (1992), Хилари Мэнтел с "Волчим залом" (2009) и Джорджу Сондерсу с "Линкольном в бардо" (2017).

Далее жюри во время открытого голосования выберет одну лучшую работу, кто станет победителем, мир узнает 8 июня.

Впервые премию вручили в 1969 британцу Перси Ховарду Ньюби за роман "За это придется ответить". Одни из самых известных обладателей этого титула: Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг.

Стоит отметить, что до 2014 года на награду в 50 000 фунтов стерлингов имели шанс претендовать только подданные Англии, Ирландии и стран Британского Содружества. Однако требования изменились автору надо лишь написать текст на английском языке и опубликовать его через официального издателя в Англии в тот же год, когда присужается премия.

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Темы премия литература Букеровская премия
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