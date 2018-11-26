Умер великий режиссёр Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи было 77 лет. Смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Бертолуччи был единственным итальянским режиссёром, получавшим "Оскар": в 1988 году был награждён поставленный великим кинематографистом фильм "Последний император" (девять номинаций, три победы: "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший адаптированный сценарий"). В 2011 году Бертолуччи вручили Почётную пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство.

Бернардо Бертолуччи творил на протяжении почти 50 лет: в 70-е после съёмок фильма "Конформист" к итальянскому режиссёру пришло признание, в 1972 после выхода "Последнего танго в Париже" позиции Бертолуччи укрепились. В статусе живого классика мирового кинематографа Бернардо Бертолуччи пребывал вплоть до 26 ноября 2018 года.