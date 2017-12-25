Минкульт исключил из состава своего экспертного совета народного артиста России Иосифа Кобзона. Приказ подписал министр Владимир Мединский.
Кобзон ранее уведомил Мединского о своём желании выйти из состава совета в связи с тем, что он не намерен мириться с субъективностью принятия решений исполнительного совета.
Также из состава совета был также исключён первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. При этом в него вошлихудожественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, режиссёр Владимир Хотиненко, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что ушел из экспертного совета и коллегии Минкультуры. По его словам, ему стыдно перед избирателями за деятельность этих структур. На произошедшее отреагировал министр культуры Владимир Мединский, который счел упреки Кобзона оскорбительными.
Иосиф Кобзон объяснил свое решение тем, что в Министерстве культуры часто игнорируют его запросы по поводу реставрации памятников и поддержки артистов.
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