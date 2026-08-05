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Не смотрите в глаза прохожим: старинное предостережение на 6 августа сулит потерю защиты

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6 августа православный мир вспоминает первых русских страстотерпцев — князей Бориса и Глеба. В церковном календаре эта дата посвящена сыновьям великого князя Владимира, которые пали жертвами междоусобной войны в 1015 году. Трагическая гибель братьев от рук старшего брата Святополка стала символом христианского смирения и отказа от кровопролития ради земной власти.

Женщина крупным планом позирует в шляпе
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина крупным планом позирует в шляпе

Истоки почитания и народное название "Паликопна"

В народной традиции этот день получил грозное название Паликопна. Крестьяне связывали праздник с разгулом стихии: в начале августа часто случались грозы, от ударов молний вспыхивали стога свежего сена. Чтобы уберечь плоды своего труда, земледельцы полностью прекращали полевые работы, опасаясь гнева полевых духов. Подобные церковные традиции и строгие запреты помогали предкам сохранять урожай в самый пожароопасный период лета.

Как сообщает Общественная Служба Новостей, в древности на Бориса и Глеба существовал обычай пересчитывать сбережения до рассвета, чтобы привлечь финансовое благополучие. Хозяйки в это время отправлялись в леса за черникой и черемухой, а мужчины заготавливали березовые веники для бани, которые, по поверьям, обретали особую лечебную силу именно 6 августа. В этот день категорически не советовали смотреть в глаза случайным прохожим, опасаясь дурного глаза.

"Народные поверья о запрете работы в поле на Бориса и Глеба имеют под собой вполне рациональную основу, связанную с пиком грозовой активности в средней полосе России", -- отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Запреты и приметы на урожай

Суеверия касались и личной жизни: считалось, что сватовство 6 августа обернется провалом, а переезд или ремонт в доме не принесут радости. Также под запретом оказывались любые магические ритуалы и привороты, способные, по мнению предков, разрушить семейное счастье. Особое внимание уделялось поведению птиц: если цыплята жались к наседке, это считалось верным признаком затяжного ненастья.

Метеорологические наблюдения этого дня помогали планировать дальнейшие работы. Ясное утро после короткого дождя обещало погожую неделю, а активное плетение паутины пауками сулило устойчивое тепло. В отличие от других праздников, таких как Ульянов день, когда внимание уделялось липовому цвету, на Бориса и Глеба главным индикатором погоды становились чайки и мухи — их беспокойство всегда предвещало смену атмосферного фронта.

Ответы на популярные вопросы о дне Бориса и Глеба

Почему Бориса и Глеба называют страстотерпцами?

Этот чин святости присваивается тем, кто принял мученическую смерть не за веру напрямую, а от рук единоверцев, проявив при этом кротость и незлобие, подражая Христу в его страданиях.

Можно ли работать в огороде 6 августа?

Народные традиции настоятельно рекомендуют отказаться от тяжелого труда, особенно связанного с заготовкой сена, чтобы избежать пожаров от молний или несчастных случаев.

Что принято подавать к столу в этот праздник?

Традиционным угощением считаются пироги с ягодной начинкой (малиной, черникой), а также домашние морсы и компоты из свежесобранных лесных плодов.

Какие именины празднуют в этот день?

6 августа поздравляют Романа, Давида (имена святых князей в крещении), а также Бориса, Глеба, Анатолия, Николая и Кристину.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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