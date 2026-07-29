В городе Шэньчжэнь открылся Музей естественной истории, который стал крупнейшим профильным учреждением на юге Китая. Комплекс площадью более 105 тысяч квадратных метров объединяет выставочные залы с научно-исследовательским центром и сетью лабораторий.
Объект расположен в районе Пиншань на берегу озера Яньцзы. Здание спроектировано датским бюро 3XN совместно с B+H Architects и Zhubo Design. Особенностью архитектуры стала открытая эксплуатируемая кровля, которая функционирует как общественное пространство для прогулок с видом на водно-болотные угодья.
Музей предназначен не только для туристов, но и для профессионального сообщества. В структуре комплекса предусмотрены специализированные помещения и фондохранилища для работы геологов, палеонтологов, зоологов и антропологов. Также на территории оборудована обсерватория.
Выставочная часть охватывает период в 4,6 миллиарда лет — от формирования Земли до появления человека. Помимо классических палеонтологических находок и моделей динозавров, значительная часть залов посвящена биоразнообразию провинции Гуандун и дельты Жемчужной реки.
Экспозиции демонстрируют механизмы эволюционной адаптации растений и животных, а также работу современных природоохранных программ по сохранению редких экосистем региона.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.