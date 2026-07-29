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Новый музей в Китае воссоздал историю Земли за 4,6 миллиарда лет

Культура » История культуры » Музейное дело

В городе Шэньчжэнь открылся Музей естественной истории, который стал крупнейшим профильным учреждением на юге Китая. Комплекс площадью более 105 тысяч квадратных метров объединяет выставочные залы с научно-исследовательским центром и сетью лабораторий.

Park in downtown Shenzhen
Фото: commons.wikimedia.org by Галин Владимир Петрович, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Park in downtown Shenzhen

Инфраструктура и назначение

Объект расположен в районе Пиншань на берегу озера Яньцзы. Здание спроектировано датским бюро 3XN совместно с B+H Architects и Zhubo Design. Особенностью архитектуры стала открытая эксплуатируемая кровля, которая функционирует как общественное пространство для прогулок с видом на водно-болотные угодья.

Музей предназначен не только для туристов, но и для профессионального сообщества. В структуре комплекса предусмотрены специализированные помещения и фондохранилища для работы геологов, палеонтологов, зоологов и антропологов. Также на территории оборудована обсерватория.

Содержание экспозиций

Выставочная часть охватывает период в 4,6 миллиарда лет — от формирования Земли до появления человека. Помимо классических палеонтологических находок и моделей динозавров, значительная часть залов посвящена биоразнообразию провинции Гуандун и дельты Жемчужной реки.

Экспозиции демонстрируют механизмы эволюционной адаптации растений и животных, а также работу современных природоохранных программ по сохранению редких экосистем региона.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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