Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи Кемерова оказали экстренную помощь 5 тысячам детей после присасывания клещей
Сотрудники рязанской компании получили долги по зарплате после проверки прокуратуры
Четыре школы в Пензенской области обязали установить наружное освещение
Поднебесная без пафоса: прямой рейс Москва — Ухань открыл россиянам другой Китай
Жир уходит, а тело становится подтянутым: самые эффективные позы йоги для стройности и тонуса мышц
Завод огнезащитных материалов в Омске выставили на продажу за 85 млн рублей
Часть пляжей Псковской области признаны непригодными для купания
Цены на бензин АИ-95 выросли почти на 5% по итогам недели
Снижение ставки ЦБ поможет дилерам сократить расходы на заемный капитал

Прокл Плакальщик 25 июля: народные традиции почитания мучеников Прокла и Илария

Культура » История культуры

Ежегодно 25 июля православные верующие вспоминают мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во II веке. В народном календаре дата закрепилась как Прокл Плакальщик из-за обильных осадков, которые в это время выпадали в виде утренней росы. История почитания памяти святых легла в основу множества поверий, традиций и строгих запретов, дошедших до наших дней.

Серафимо-Дивеевский монастырь
Фото: commons.wikimedia.org by Liora137, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Серафимо-Дивеевский монастырь

Согласно преданию, правитель Максим приказал пытать Прокла, требуя отречения. Святой пророчил мучителю неминуемое обращение к единому Богу, а после того, как его привязали к колеснице, повозка внезапно замерла и не смогла сдвинуться с места. Позже к Проклу присоединился его племянник Иларий, заявивший о своей христианской вере, за что оба мученика были казнены и погребены в общей могиле, о чем сообщает Общественная Служба Новостей.

"Народные традиции, связанные с природными явлениями, часто переплетались с духовной практикой, превращая бытовые действия, такие как сбор росы, в своего рода обрядовое очищение", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Традиции предков и народные приметы

Главным занятием на Прокла считался сбор целебной росы, которую хозяйки называли "слезами Богородицы". Люди верили, что собранная на рассвете влага способна вернуть остроту зрения, защитить дом от недобрых сил и излечить бессонницу. Крестьяне стремились успеть закончить сенокос, так как избыток влаги и пожелтевшие листья в этот день предвещали скорое наступление холодной осени.

Существовало немало ограничений: не следовало брать угощения из чужих рук, совершать крупные покупки и давать деньги в долг, что грозило финансовыми неудачами. Также под запретом была работа с тканями — вязание, шитье и стирка, так как считалось, что это может накликать лишние хлопоты. Подобные ограничения и приметы были неотъемлемой частью жизненного уклада наших предков, помогая им структурировать быт в гармонии с природными циклами.

Ответы на популярные вопросы о дне святых мучеников

Почему росу называли "слезами Богородицы"?

В народной культуре такую росу считали священной, наделенной особыми исцеляющими свойствами, что и отразилось в ее метафоричном названии.

Что предвещало отсутствие росы утром на Прокла?

Если к рассвету почва оставалась сухой, люди ожидали грядущих несчастий и затяжной плохой погоды.

Можно ли было заключать сделки в этот день?

Да, этот период считался благоприятным для подписания договоров и проведения торговых операций, которые, по поверьям, должны были принести доход.

Стоит ли в эту дату заниматься домашними делами?

От шитья, вязания и стирки предки советовали воздержаться, чтобы не привлечь в дом лишние сложности и заботы.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Авто
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Санкт-Петербург
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Гармония комфорта и фантазии: что сделать с коллекцией винных пробок на даче
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.