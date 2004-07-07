Поклонники раскритиковали 50-летнюю Ладу Дэнс за пухлые губы

50-летняя певица Лада Дэнс опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, сделанную во время поездки в горы. Некоторым поклонникам снимок понравился, однако большинство подписчиков обратили внимание на неестественно пухлые губы певицы.

Часть поклонников выступала с критикой внешности Лады Дэнс, а для кого-то губы певицы стали поводом для грубой иронии.

Но нашлись и заступники, которые авторов грубых комментариев сочли завистниками.

Ранее "Правда.Ру" писала о конфликте Лады Дэнс с жителями коттеджного поселка Подушкино.

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