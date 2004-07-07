50-летняя певица Лада Дэнс опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, сделанную во время поездки в горы. Некоторым поклонникам снимок понравился, однако большинство подписчиков обратили внимание на неестественно пухлые губы певицы.
Часть поклонников выступала с критикой внешности Лады Дэнс, а для кого-то губы певицы стали поводом для грубой иронии.
Нечистоты из туалета певицы Лады Дэнс отравляют жизнь обитателям коттеджного поселка Подушкино. Приехавшему к певице по жалобе жителей поселка участковому чуть было не пришлось вступать в бой с телохранителями известной певицы. На территорию коттеджа Лады его не пустили, а когда он попросил пригласить хозяйку, просто послали подальше.
Но участковый оказался не робкого десятка: развернув свою машину, он перекрыл ворота и заявил охране, что не сдвинется с места, пока певица не выйдет. А поскольку Ладе нужно было срочно ехать по делам, пришлось ей все же предстать перед блюстителем порядка.
Сначала певица заявила, что не станет разговаривать с милиционером без своего адвоката. Но вскоре сменила гнев на милость и стала объяснять, что будто бы нечистоты, которые залили чуть ли не полпоселка и по поводу которых соседи написали свое заявление, вытекли совсем недавно, один раз и чисто случайно: просто выгребная яма переполнилась, а в доме в это время никого не оказалось.
Однако после того, как милиционер показал ей два акта, составленные с разницей в три месяца, где четко сказано, что певица уже пять лет заливает всякой гадостью поселок Подушкино, Лада поняла, что на этот раз дело обстоит серьезно и просто так ей от ответственности не уйти.
А окончательно добило строптивую даму предписание местной администрации, в котором она обвиняется в нарушении экологии поселка и загрязнении прилегающей к дому территории.
Пришлось певице дать милиционеру обещание привести свой туалет в порядок и впредь соседям не гадить.
"Жизнь"
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.