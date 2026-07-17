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Луна отмечает свой день рождения: фаза небесного тела 18 июля предопределит финансовый успех

Культура » История культуры

18 июля православный мир вспоминает преподобного Афанасия Афонского, который в народном календаре закрепился как Афанасьев день. Эту дату также называют Месяцевым праздником, поскольку она неразрывно связана с наблюдениями за ночным светилом. По старому стилю торжество приходится на 5 июля, и традиции этого дня уходят корнями в глубокую древность, сочетая в себе церковное почтение святого и магические ритуалы предков.

Деньги падают с дерева
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги падают с дерева

История подвига и небесного света

Преподобный Афанасий, родившийся в Трапезунде, с юных лет впитал уставы иноческой жизни благодаря своей приемной матери-монахине. Приняв постриг в Киминской обители, он позже избрал путь отшельника, удалившись в безмолвие. Духовный путь святого не был простым: его терзали искушения и помыслы о бегстве из пустыни. Однако после года непоколебимого терпения Афанасия осиял небесный свет, даровавший ему покой и особую благодать, после чего к его келье потянулись паломники со всего мира.

В народной традиции вечер 18 июля посвящали "игре" луны. Люди выходили на улицу следить за тем, как месяц меняет оттенки и тонет в облаках, что считалось добрым знаком, сулящим волшебство в повседневных делах. Мужчины верили, что лунный свет в этот праздник способен наделить их особой физической и духовной силой. Как пишет Общественная Служба Новостей, если на Афанасия луна находилась в фазе роста, это сулило успех в финансовых делах и личной жизни.

"Народные поверья о небесных светилах часто служили психологической опорой для людей, помогая им структурировать свои планы и надежды на будущее", - объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Запреты и приметы Афанасьева дня

Существовал строгий перечень действий, способных навлечь беду в этот день. Под запрет попадали сплетни, пустые обиды и уединение — праздник полагалось проводить в компании близких, чтобы привлечь удачу. Особое внимание уделяли осторожности в быту, так как контакт с острыми предметами грозил долго незаживающими ранами. Вечернее время после заката традиционно освобождали от физического труда, посвящая его отдыху и созерцанию неба.

Приметы на 18 июля помогали предсказывать погоду на месяцы вперед. Чистое и звездное небо предвещало ясные дни, а спрятавшиеся светила сигнализировали о скором ненастье. Крупная и яркая луна считалась предвестником солнечной погоды, а вот рога месяца, направленные строго вверх, сулили суровую и морозную зиму. В этот день приветствовалось чтение духовной литературы вместо обсуждения чужих тайн, которые полагалось хранить в секрете.

Ответы на популярные вопросы о Афанасьевом дне

Почему этот день называют Месяцевым праздником?

Наши предки верили, что 18 июля Луна отмечает свой день рождения, поэтому активно наблюдала за ее "игрой" на небосводе для предсказания урожая и погоды.

Что обязательно нужно было сделать утром?

Верующие старались посетить церковную службу, чтобы помолиться преподобному Афанасию об исцелении болезней и мире в семье.

Можно ли работать вечером 18 июля?

Согласно поверьям, после захода солнца любую работу, которую можно отложить, следовало прекратить, чтобы не разгневать высшие силы.

Какие сны снятся в ночь на Афанасия?

Считалось, что сновидения в эту ночь могут быть вещими, однако рассказывать их кому-либо до обеда запрещалось.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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