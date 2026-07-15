16 июля православный мир вспоминает святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в четвертом столетии. В народном календаре эта дата закрепилась под названием Стожары. Согласно церковным преданиям, братья отказались приносить жертвы языческим идолам даже под угрозой смерти, проявив непоколебимую стойкость перед казнью. В истории России духовный подвиг всегда занимал особое место, соединяя эпохи через веру и твердость духа.
На Руси этот день считался крайне сложным и энергетически тяжелым, из-за чего крестьяне старались не планировать важных дел. Свое второе название — Стожары — праздник получил в честь Плеяд в созвездии Тельца. Охотники верили, что если это скопление звезд ярко сияет на ночном небе, то поход в лес будет удачным. В противном случае промысловики оставались дома, опасаясь вернуться с пустыми руками.
Параллельно дату именовали Маковым днем из-за созвучия с именами святых. В это время традиционно начинали сбор мака, который использовали в кулинарии и народной медицине. "На Руси день Мокия и Марка считали неудачным, поэтому старались вести себя очень осторожно и не начинать никаких новых дел", — сообщает Общественная Служба Новостей.
"Соблюдение народных запретов 16 июля помогало нашим предкам сохранять внутреннее спокойствие, ведь Стожары считались временем проверки на осторожность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Старинные поверья накладывали строгие ограничения на финансовые операции: запрещалось давать деньги в долг и совершать крупные покупки. Считалось, что инвестиции, сделанные в этот день, не принесут прибыли, а долги не вернутся к владельцу. Также под запретом была пустая болтовня, которая, по мнению предков, могла навлечь болезни и неудачи в личной жизни. Подобный драматизм и внимание к деталям судьбы часто встречаются в классических сюжетах, которые сегодня можно увидеть в постановках московских театров.
Пристальное внимание уделяли и природным явлениям. Если насекомые начинали собираться в плотные рои, ожидали длительного периода тепла. Яркие звезды в ночь на 16 июля сулили богатый урожай хлеба. Несмотря на статус "неудачного" дня, крестьяне продолжали сенокос, стремясь завершить работы до затяжных дождей, чтобы обеспечить скот кормами на всю зиму.
Так в старину именовали звездное скопление Плеяды, появление которого на небе считалось важным ориентиром для охотников и пахарей.
Рутинный труд не запрещен, однако от начала ремонта, строительства или запуска новых проектов лучше воздержаться из-за риска неудач.
Это связано с народной этимологией: имена святых Мокия и Марка созвучны названию растения, которое к середине июля как раз успевало созреть.
Существовал обряд, когда дети бегали вокруг стогов сена с непокрытой головой, призывая Стожары прогнать тучи и спасти сено от гнили.
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