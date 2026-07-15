Стожары, а не праздник: почему 16 июля нельзя начинать новых дел? И чем обернутся финансовые ошибки

16 июля православный мир вспоминает святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в четвертом столетии. В народном календаре эта дата закрепилась под названием Стожары. Согласно церковным преданиям, братья отказались приносить жертвы языческим идолам даже под угрозой смерти, проявив непоколебимую стойкость перед казнью. В истории России духовный подвиг всегда занимал особое место, соединяя эпохи через веру и твердость духа.

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Традиции Стожар и Макового дня

На Руси этот день считался крайне сложным и энергетически тяжелым, из-за чего крестьяне старались не планировать важных дел. Свое второе название — Стожары — праздник получил в честь Плеяд в созвездии Тельца. Охотники верили, что если это скопление звезд ярко сияет на ночном небе, то поход в лес будет удачным. В противном случае промысловики оставались дома, опасаясь вернуться с пустыми руками.

Параллельно дату именовали Маковым днем из-за созвучия с именами святых. В это время традиционно начинали сбор мака, который использовали в кулинарии и народной медицине. "На Руси день Мокия и Марка считали неудачным, поэтому старались вести себя очень осторожно и не начинать никаких новых дел", — сообщает Общественная Служба Новостей.

"Соблюдение народных запретов 16 июля помогало нашим предкам сохранять внутреннее спокойствие, ведь Стожары считались временем проверки на осторожность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Запреты и народные приметы 16 июля

Старинные поверья накладывали строгие ограничения на финансовые операции: запрещалось давать деньги в долг и совершать крупные покупки. Считалось, что инвестиции, сделанные в этот день, не принесут прибыли, а долги не вернутся к владельцу. Также под запретом была пустая болтовня, которая, по мнению предков, могла навлечь болезни и неудачи в личной жизни. Подобный драматизм и внимание к деталям судьбы часто встречаются в классических сюжетах, которые сегодня можно увидеть в постановках московских театров.

Пристальное внимание уделяли и природным явлениям. Если насекомые начинали собираться в плотные рои, ожидали длительного периода тепла. Яркие звезды в ночь на 16 июля сулили богатый урожай хлеба. Несмотря на статус "неудачного" дня, крестьяне продолжали сенокос, стремясь завершить работы до затяжных дождей, чтобы обеспечить скот кормами на всю зиму.

Ответы на популярные вопросы о дне Мокия и Марка

Почему 16 июля называют Стожарами?

Так в старину именовали звездное скопление Плеяды, появление которого на небе считалось важным ориентиром для охотников и пахарей.

Можно ли заниматься домашними делами?

Рутинный труд не запрещен, однако от начала ремонта, строительства или запуска новых проектов лучше воздержаться из-за риска неудач.

Почему в этот день собирают мак?

Это связано с народной этимологией: имена святых Мокия и Марка созвучны названию растения, которое к середине июля как раз успевало созреть.

Что делать, если на Мокия и Марка пошел дождь?

Существовал обряд, когда дети бегали вокруг стогов сена с непокрытой головой, призывая Стожары прогнать тучи и спасти сено от гнили.

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