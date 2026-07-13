14 июля православный мир вспоминает святых бессребреников Косму и Дамиана Римских. В народном календаре эта дата закрепилась как Летние Кузьминки — время, когда верующие чествуют братьев-врачевателей, прославившихся своим бескорыстием. Согласно преданию, медики исцеляли людей и животных, не требуя платы, а лишь призывая уверовать в Христа, за что подверглись гонениям и были убиты в Риме.
Для крестьян этот день знаменовал пик летней страды. Мужчины выходили на покос, веря, что святые покровители помогают чинить сельскохозяйственный инвентарь и оберегают тружеников в поле. Женщины же традиционно занимались огородами: на Кузьминки вырывали первые корнеплоды для продажи и домашнего стола. Также начинался активный сбор лесной и садовой малины, из которой варили варенье, считавшееся в этот праздник особенно целебным.
Вечернее время посвящали "братчинам" — особым женским посиделкам. Хозяйки в складчину готовили сборную кашу из крупы, яиц и муки, принесенных каждой участницей. Как сообщает Общественная Служба Новостей, в старину этот день называли "женским праздником", когда полагалось отдыхать от тяжелого физического труда и обмениваться визитами. В то время как предки ценили простые радости, современные москвичи могут увидеть на сцене драмеди про дорогие автомобили и социальные маски в театре "Модерн".
"В народном сознании святые Косма и Дамиан стали символом не только милосердия, но и важного аграрного перехода от посевной к уборочной кампании", - отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Народные поверья строго ограничивали женский труд 14 июля: считалось, что тяжелая работа в этот праздник обречет женщину на изнурительную жизнь в будущем. Также под запрет попадали крупные финансовые траты и риск, поскольку сэкономленные средства сулили скорую прибыль. Особое внимание уделяли эмоциональному состоянию — категорически не рекомендовалось завидовать окружающим, чтобы не навлечь на себя череду неудач.
Природа в этот период давала подсказки о грядущей осени и зиме. Желтеющие листья на деревьях предвещали раннее похолодание, а крик сороки — долгую засуху. Наши предки внимательно следили за небом: если месяц приобретал красноватый оттенок, готовились к сильным ветрам, а тусклое горение свечи в доме обещало скорый дождь. Сейчас, когда культурная жизнь так же многогранна, как народные приметы, фестиваль "Традиция" вновь объединяет любителей русской словесности и музыки.
Название происходит от имен святых Космы и Дамиана (в народе Кузьма и Демьян). Приставка "Летние" используется для отличия от осеннего дня памяти этих святых, который празднуется в ноябре.
Это коллективная трапеза, организованная на общие средства. Женщины собирались в одном доме, приносили продукты и готовили общее блюдо, чаще всего кашу, символизирующую единство общины.
Мужчинам разрешался любой труд, включая сенокос. Женщинам же рекомендовалось избегать тяжелой работы, ограничиваясь легким сбором ягод или овощей, чтобы сохранить здоровье и удачу.
Считалось, что собранные на Кузьминки ягоды и травы обладают особой силой. Малиновое варенье, сваренное 14 июля, традиционно использовали как лучшее средство от зимних простуд.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.