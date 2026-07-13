Древние запреты 14 июля: почему предки боялись тратить деньги и завидовать в этот день

14 июля православный мир вспоминает святых бессребреников Косму и Дамиана Римских. В народном календаре эта дата закрепилась как Летние Кузьминки — время, когда верующие чествуют братьев-врачевателей, прославившихся своим бескорыстием. Согласно преданию, медики исцеляли людей и животных, не требуя платы, а лишь призывая уверовать в Христа, за что подверглись гонениям и были убиты в Риме.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Зеленый росток, прорастающий из кучи монет на земле

Традиции сенокоса и ягодного сбора

Для крестьян этот день знаменовал пик летней страды. Мужчины выходили на покос, веря, что святые покровители помогают чинить сельскохозяйственный инвентарь и оберегают тружеников в поле. Женщины же традиционно занимались огородами: на Кузьминки вырывали первые корнеплоды для продажи и домашнего стола. Также начинался активный сбор лесной и садовой малины, из которой варили варенье, считавшееся в этот праздник особенно целебным.

Вечернее время посвящали "братчинам" — особым женским посиделкам. Хозяйки в складчину готовили сборную кашу из крупы, яиц и муки, принесенных каждой участницей. Как сообщает Общественная Служба Новостей, в старину этот день называли "женским праздником", когда полагалось отдыхать от тяжелого физического труда и обмениваться визитами. В то время как предки ценили простые радости, современные москвичи могут увидеть на сцене драмеди про дорогие автомобили и социальные маски в театре "Модерн".

"В народном сознании святые Косма и Дамиан стали символом не только милосердия, но и важного аграрного перехода от посевной к уборочной кампании", - отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Запреты и погодные приметы дня

Народные поверья строго ограничивали женский труд 14 июля: считалось, что тяжелая работа в этот праздник обречет женщину на изнурительную жизнь в будущем. Также под запрет попадали крупные финансовые траты и риск, поскольку сэкономленные средства сулили скорую прибыль. Особое внимание уделяли эмоциональному состоянию — категорически не рекомендовалось завидовать окружающим, чтобы не навлечь на себя череду неудач.

Природа в этот период давала подсказки о грядущей осени и зиме. Желтеющие листья на деревьях предвещали раннее похолодание, а крик сороки — долгую засуху. Наши предки внимательно следили за небом: если месяц приобретал красноватый оттенок, готовились к сильным ветрам, а тусклое горение свечи в доме обещало скорый дождь. Сейчас, когда культурная жизнь так же многогранна, как народные приметы, фестиваль "Традиция" вновь объединяет любителей русской словесности и музыки.

Ответы на популярные вопросы о Летних Кузьминках

Почему праздник называют Летними Кузьминками?

Название происходит от имен святых Космы и Дамиана (в народе Кузьма и Демьян). Приставка "Летние" используется для отличия от осеннего дня памяти этих святых, который празднуется в ноябре.

Что такое "братчина" и как её проводили?

Это коллективная трапеза, организованная на общие средства. Женщины собирались в одном доме, приносили продукты и готовили общее блюдо, чаще всего кашу, символизирующую единство общины.

Можно ли работать на огороде 14 июля?

Мужчинам разрешался любой труд, включая сенокос. Женщинам же рекомендовалось избегать тяжелой работы, ограничиваясь легким сбором ягод или овощей, чтобы сохранить здоровье и удачу.

Какие целебные свойства приписывали этому дню?

Считалось, что собранные на Кузьминки ягоды и травы обладают особой силой. Малиновое варенье, сваренное 14 июля, традиционно использовали как лучшее средство от зимних простуд.

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