Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний стол взорвался пряностями: густой соус изменил вкус простых томатов до неузнаваемости
Балтика и Арктика под ростом напряжения: почему НАТО расширяет зоны потенциального конфликта
Белые халаты начали покупать за миллионы: Татарстан запустил выплаты врачам по 1,15 миллиона
Пора проверить свои границы: массовая инвентаризация в Кузбассе изменит статус тысяч участков
Обратный отсчёт уже пошёл: запасов бензина в Астраханской области осталось примерно на 10 дней
Один дома с музыкой и развивашками: как собаке пережить рабочий день хозяина и не завыть от тоски
Бензин теперь по талонам: в Нижегородской области хотят отпускать топливо по QR-кодам
Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт: что это значит для переговоров
Щит держат не у Кремля: Белгородскую область назвали первым рубежом обороны Москвы

Ни в коем случае нельзя спать: древние запреты 7 июля предопределяют судьбу всего дома

Культура » История культуры

7 июля славяне встречают Иван Купала — масштабное торжество, прославляющее летнее солнцестояние и жизненные силы природы. В церковном календаре этот день неразрывно связан с Рождеством Иоанна Предтечи, чье имя легло в основу народного названия праздника. Традиция связывает фигуру Крестителя с водной стихией, поскольку обряд погружения в реку Иордан стал центральным событием его миссии, что на Руси трансформировалось в массовые омовения в открытых водоемах.

не спать
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
не спать

Обрядовое пламя и магия папоротника

Торжества начинались еще накануне вечером, когда молодежь разжигала костры, добывая живой огонь трением. Юноши и девушки прыгали через пламя, веря, что этот ритуал очищает тело от недугов и гарантирует удачу в любви. Согласно народным поверьям, в купальскую ночь расцветает мифический папоротник, который указывает путь к кладам, однако приносить его в дом считалось опасным из-за бдительной охраны лесной нечисти.

"Купальские обряды — это уникальный синтез дохристианских верований и библейских сюжетов, где вода и огонь выступают главными защитниками человека от влияния злых сил", - объяснила в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Запреты и мистические приметы праздника

В этот день существовал строгий запрет на сон: считалось, что бодрствование убережет дом от ведьм, слетающихся на шабаш на Лысую гору. Как сообщает Общественная Служба Новостей, не разрешалось давать деньги в долг или поднимать ценные вещи с земли, чтобы успех и благополучие не покинули семью навсегда. Народные приметы гласят, что если на Купалу прогремит гроза, то орехов в текущем году будет мало, а звездное небо в ночь на праздник сулит богатый урожай грибов ближайшей осенью.

Для девушек центральным обрядом оставалось плетение венков из двенадцати трав, которые вечером пускали по течению реки. Судьба венка предсказывала будущее: если он тонул — свадьбе в этом году не бывать, а если уплывал далеко — ждали скорого замужества. Даже в серьезной драматургии, которую сегодня представляют на столичных сценах, часто прослеживаются эти архаичные мотивы поиска личного счастья через испытания стихиями.

Ответы на популярные вопросы о празднике Иван Купала

Почему нельзя купаться ночью в праздник?

Согласно поверьям, в купальскую ночь в водоемах активна нечисть — водяные и русалки, которые могут затянуть человека на дно; безопасным считается купание только после рассвета.

Что символизирует цветок Иван-да-Марья?

Желто-голубые лепестки этого растения олицетворяют неразрывную связь стихий огня и воды, а также гармонию мужского и женского начал.

Почему в этот день нельзя спать?

Считалось, что ночью активизируются злые духи и ведьмы, а бодрствование помогает защитить жилище и близких от их пакостей и магического влияния.

Как травы влияют на здоровье в этот день?

Наши предки верили, что собранные 7 июля растения обладают максимальной лечебной силой, поэтому в праздник проводили заготовку целебных сборов на весь год.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Нефть
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Домашние животные
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Красота
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Последние материалы
Один дома с музыкой и развивашками: как собаке пережить рабочий день хозяина и не завыть от тоски
Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт: что это значит для переговоров
Бензин теперь по талонам: в Нижегородской области хотят отпускать топливо по QR-кодам
Щит держат не у Кремля: Белгородскую область назвали первым рубежом обороны Москвы
Одних очков может оказаться недостаточно: получить права мешают не только диоптрии
Во все тяжкие, но только с бензобаком: почему бензин не станет премиальным от одного флакона
Киров вводит временные ограничения: перекрытие улиц к крестному ходу
Ни в коем случае нельзя спать: древние запреты 7 июля предопределяют судьбу всего дома
Последняя затяжка уже близко: Петербург готовится полностью запретить продажу вейпов по всему городу
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.