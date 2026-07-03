Православный календарь закрепил за 4 июля 2026 года памятную дату, посвященную священномученику Иулиану Тарсийскому. В народном обиходе этот праздник получил более простое название — Ульянов день. Согласно церковным преданиям, восемнадцатилетний юноша пострадал за веру в начале IV века: после года жестоких истязаний язычники зашили его в мешок с ядовитыми гадюками и бросили в морские волны. Позже его останки были найдены и захоронены в Александрии.
Главным занятием в эту дату издавна считался сбор липового цвета. Наши предки верили, что именно в этот день растение обладает максимальными целебными свойствами и помогает справляться с простудой, кашлем и головными болями. Традиционно на заготовку сырья отправляли детей, а молодые девушки использовали свежий сок липы для укрепления волос и придания коже здорового сияния. Примечательно, что даже популярность классической литературы, описывающей подобные деревенские обычаи, подтверждает глубокую укорененность этих ритуалов в русской культуре.
Особое внимание уделялось финансовому благополучию: считалось, что если спрятать засушенный цветок липы в кошелек, деньги в нем не переведутся. Как пишет Общественная Служба Новостей , 4 июля также принято посещать храмы, чтобы помолиться о сохранении семейного счастья. Однако существовал строгий запрет на вырубку лип — верили, что нарушитель этого правила обречен на то, чтобы навеки заблудиться в лесной чаще.
"Народные запреты Ульянова дня часто связаны с сохранением эмоционального баланса и защитой личного пространства от сглаза", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Для тех, кто планирует важные перемены, этот день считается неблагоприятным. В народе верили, что нельзя начинать новые масштабные проекты или отправляться в длительные поездки — начинания могут обернуться суетой и неудачами. Также под запретом оказывались любые любовные обряды и хвастовство личными отношениями. Считалось, что рассказы о своем счастье в этот день провоцируют зависть, а ссоры между влюбленными могут привести к окончательному разрыву, который будет практически невозможно склеить.
Многочисленные природные наблюдения помогали предсказывать погоду на ближайшее время. Если роса долго не высыхала на траве, ждали сильную грозу, а сворачивающиеся листья папоротника обещали скорое возвращение солнца. Протяжный гром и воющий ветер традиционно указывали на затяжное ненастье. В то же время радуга, раскинувшаяся после дождя с востока на запад, служила верным знаком установления ясной и погожей погоды.
Название является народным вариантом имени Иулиан. Славянам было проще произносить «Ульян», поэтому день памяти Иулиана Тарсийского со временем трансформировался в Ульянов день.
Работать в саду и на огороде разрешается, однако категорически запрещено рубить или повреждать липовые деревья, так как это сулит серьезные беды и потерю жизненного пути.
Считалось, что липовый чай, заваренный из собранного 4 июля цвета, эффективен при лечении туберкулеза, кашля и простудных заболеваний, а также помогает снять острую головную боль.
Особую осторожность следует проявлять парам в отношениях. Любой мелкий конфликт 4 июля рискует перерасти в неразрешимый скандал, разрушающий семейную идиллию.
Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.