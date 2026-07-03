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Ульян пришел: почему имя святого превратилось в народный праздник

Культура » История культуры

Православный календарь закрепил за 4 июля 2026 года памятную дату, посвященную священномученику Иулиану Тарсийскому. В народном обиходе этот праздник получил более простое название — Ульянов день. Согласно церковным преданиям, восемнадцатилетний юноша пострадал за веру в начале IV века: после года жестоких истязаний язычники зашили его в мешок с ядовитыми гадюками и бросили в морские волны. Позже его останки были найдены и захоронены в Александрии.

Липовый цвет
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Липовый цвет

Традиции и обряды Ульянова дня

Главным занятием в эту дату издавна считался сбор липового цвета. Наши предки верили, что именно в этот день растение обладает максимальными целебными свойствами и помогает справляться с простудой, кашлем и головными болями. Традиционно на заготовку сырья отправляли детей, а молодые девушки использовали свежий сок липы для укрепления волос и придания коже здорового сияния. Примечательно, что даже популярность классической литературы, описывающей подобные деревенские обычаи, подтверждает глубокую укорененность этих ритуалов в русской культуре.

Особое внимание уделялось финансовому благополучию: считалось, что если спрятать засушенный цветок липы в кошелек, деньги в нем не переведутся. Как пишет Общественная Служба Новостей , 4 июля также принято посещать храмы, чтобы помолиться о сохранении семейного счастья. Однако существовал строгий запрет на вырубку лип — верили, что нарушитель этого правила обречен на то, чтобы навеки заблудиться в лесной чаще.

"Народные запреты Ульянова дня часто связаны с сохранением эмоционального баланса и защитой личного пространства от сглаза", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Запреты и приметы на 4 июля

Для тех, кто планирует важные перемены, этот день считается неблагоприятным. В народе верили, что нельзя начинать новые масштабные проекты или отправляться в длительные поездки — начинания могут обернуться суетой и неудачами. Также под запретом оказывались любые любовные обряды и хвастовство личными отношениями. Считалось, что рассказы о своем счастье в этот день провоцируют зависть, а ссоры между влюбленными могут привести к окончательному разрыву, который будет практически невозможно склеить.

Многочисленные природные наблюдения помогали предсказывать погоду на ближайшее время. Если роса долго не высыхала на траве, ждали сильную грозу, а сворачивающиеся листья папоротника обещали скорое возвращение солнца. Протяжный гром и воющий ветер традиционно указывали на затяжное ненастье. В то же время радуга, раскинувшаяся после дождя с востока на запад, служила верным знаком установления ясной и погожей погоды.

Ответы на популярные вопросы об Ульяновом дне

Почему праздник называется Ульяновым днем?

Название является народным вариантом имени Иулиан. Славянам было проще произносить «Ульян», поэтому день памяти Иулиана Тарсийского со временем трансформировался в Ульянов день.

Можно ли 4 июля заниматься садоводством?

Работать в саду и на огороде разрешается, однако категорически запрещено рубить или повреждать липовые деревья, так как это сулит серьезные беды и потерю жизненного пути.

Какие целебные свойства приписывали липе в этот день?

Считалось, что липовый чай, заваренный из собранного 4 июля цвета, эффективен при лечении туберкулеза, кашля и простудных заболеваний, а также помогает снять острую головную боль.

Кому стоит опасаться ссор в Ульянов день?

Особую осторожность следует проявлять парам в отношениях. Любой мелкий конфликт 4 июля рискует перерасти в неразрешимый скандал, разрушающий семейную идиллию.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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