Небо затянуло тучами в день Елисея: природа дала четкий сигнал о погоде на семь недель вперед

Православная церковь 27 июня 2026 года чтит память ветхозаветного пророка Елисея. В народной традиции этот день закрепился как Елисей Гречкосей, что отражает важный этап сельскохозяйственных работ того времени. Святой пророк, согласно преданию, был учеником Ильи и прославился праведной жизнью, а также даром исцеления и пророческими способностями. На Руси дата прочно связана с посевом гречихи.

Фото: flickr.com by Tobias Scheck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тучи над деревом

Как отмечает Общественная Служба Новостей, крестьяне стремились использовать сухую погоду, чтобы заложить основу будущего урожая, сопровождая процесс молитвами о благополучии и хорошей погоде.

"Традиция почитания святых пророков в народном календаре всегда тесно переплеталась с аграрным циклом, помогая людям структурировать быт и настраиваться на природные ритмы", - отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Народное внимание к календарю порой граничит с осторожностью, ведь с этой датой связано множество запретов. Например, согласно поверьям, в день Елисея не следует стричь волосы, допускать брань или надевать одежду красного цвета, чтобы не привлечь лишние неудачи. По словам исследователей традиций, наши предки связывали погодные условия 27 июня с долгосрочными прогнозами: дождь в этот день предвещал дождливое семинедельное ненастье.

Ответы на популярные вопросы о дне Елисея Гречкосея

Почему день называют Гречкосеем?

На Руси дата совпала с периодом активного сева гречихи, которая была одной из основных культур для крестьян.

Можно ли стричь волосы 27 июня?

В народной культуре этот день считается неподходящим для любых манипуляций с волосами и прическами.

К чему сулят обильные насекомые в этот день?

Большое количество мошкары и комаров в этот период, согласно народным приметам, предвещает богатый сбор грибов и лесных ягод.

Что принято подавать к столу?

Традиционным блюдом считались каши из гречки, так как считалось, что именно этот продукт приносит в дом достаток и благополучие.

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