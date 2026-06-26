Небо затянуло тучами в день Елисея: природа дала четкий сигнал о погоде на семь недель вперед

Православная церковь 27 июня 2026 года чтит память ветхозаветного пророка Елисея. В народной традиции этот день закрепился как Елисей Гречкосей, что отражает важный этап сельскохозяйственных работ того времени. Святой пророк, согласно преданию, был учеником Ильи и прославился праведной жизнью, а также даром исцеления и пророческими способностями. На Руси дата прочно связана с посевом гречихи.
Как отмечает Общественная Служба Новостей, крестьяне стремились использовать сухую погоду, чтобы заложить основу будущего урожая, сопровождая процесс молитвами о благополучии и хорошей погоде.
"Традиция почитания святых пророков в народном календаре всегда тесно переплеталась с аграрным циклом, помогая людям структурировать быт и настраиваться на природные ритмы", - отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Народное внимание к календарю порой граничит с осторожностью, ведь с этой датой связано множество запретов. Например, согласно поверьям, в день Елисея не следует стричь волосы, допускать брань или надевать одежду красного цвета, чтобы не привлечь лишние неудачи. По словам исследователей традиций, наши предки связывали погодные условия 27 июня с долгосрочными прогнозами: дождь в этот день предвещал дождливое семинедельное ненастье.
На Руси дата совпала с периодом активного сева гречихи, которая была одной из основных культур для крестьян.
В народной культуре этот день считается неподходящим для любых манипуляций с волосами и прическами.
Большое количество мошкары и комаров в этот период, согласно народным приметам, предвещает богатый сбор грибов и лесных ягод.
Традиционным блюдом считались каши из гречки, так как считалось, что именно этот продукт приносит в дом достаток и благополучие.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.