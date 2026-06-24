Мистический разворот светила: почему старые мастера запрещали прикасаться к косе в это время

Православная церковь 25 июня вспоминает преподобного Петра Афонского, чью память в народном календаре связывают с важным астрономическим рубежом. В эту дату световой день начинает постепенно сокращаться, уступая место увеличению ночей, из-за чего в народе праздник получил название Петра Солнцеворота.
Житие святого повествует о греческом воеводе VII века, который после пленения в темнице принял решение посвятить жизнь Богу. С помощью Николая Чудотворца он обрел свободу и принял монашество на Святой горе Афон, где провел более полувека в непрестанной молитве. Как сообщает Общественная служба новостей, предки наделяли этот день множеством строгих правил, призванных защитить дом и будущий урожай.
"Народные традиции часто опираются на многовековые наблюдения за циклами природы, которые в наши дни воспринимаются как суеверия, но для крестьян того времени они были необходимым инструментом выживания и планирования работ на земле", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Крестьяне считали 25 июня лучшим сроком для завершающих сельскохозяйственных работ: высадки последней рассады капусты и посева гречихи. Рыбаки также готовились к празднику, ожидая удачного улова для приготовления праздничной ухи.
Существовал запрет на ношение темных вещей, так как считалось, что солнце может разгневаться и лишить землю плодородия. Не рекомендовалось покупать скот, чтобы животное не пропало, а беременным женщинам советовали не позволять посторонним прикасаться к животу во избежание излишней доверчивости ребенка.
Особое внимание уделяли бытовым мелочам, например, запрещали спать на чужих подушках, опасаясь перенять чужие страхи. Также считалось, что покос травы в этот день ведет к притяжению нечистой силы, поэтому работы в поле откладывали или совершали осторожно, используя святую воду.
В этот день световой день начинает убывать, а ночь — увеличиваться, что знаменует собой переход к середине лета.
Народная традиция призывала сеять белые злаки, такие как пшеница или овес, до обеда, а черное зерно — гречиху — после наступления полудня.
Да, издавна верили, что покос в день Петра Солнцеворота опасен и может притянуть к человеку различные беды и нечистую силу.
Нужно озвучить свою просьбу до полуночи, после чего сразу лечь спать, сохраняя полное молчание, или проговорить мечту, доедая последнюю порцию праздничной ухи.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.