Мистический разворот светила: почему старые мастера запрещали прикасаться к косе в это время

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Культура » История культуры

Православная церковь 25 июня вспоминает преподобного Петра Афонского, чью память в народном календаре связывают с важным астрономическим рубежом. В эту дату световой день начинает постепенно сокращаться, уступая место увеличению ночей, из-за чего в народе праздник получил название Петра Солнцеворота.

Газон
Фото: freepik.com by alexphotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газон

Житие святого повествует о греческом воеводе VII века, который после пленения в темнице принял решение посвятить жизнь Богу. С помощью Николая Чудотворца он обрел свободу и принял монашество на Святой горе Афон, где провел более полувека в непрестанной молитве. Как сообщает Общественная служба новостей, предки наделяли этот день множеством строгих правил, призванных защитить дом и будущий урожай.

"Народные традиции часто опираются на многовековые наблюдения за циклами природы, которые в наши дни воспринимаются как суеверия, но для крестьян того времени они были необходимым инструментом выживания и планирования работ на земле", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Народные поверья и правила земледелия

Крестьяне считали 25 июня лучшим сроком для завершающих сельскохозяйственных работ: высадки последней рассады капусты и посева гречихи. Рыбаки также готовились к празднику, ожидая удачного улова для приготовления праздничной ухи.

Существовал запрет на ношение темных вещей, так как считалось, что солнце может разгневаться и лишить землю плодородия. Не рекомендовалось покупать скот, чтобы животное не пропало, а беременным женщинам советовали не позволять посторонним прикасаться к животу во избежание излишней доверчивости ребенка.

Особое внимание уделяли бытовым мелочам, например, запрещали спать на чужих подушках, опасаясь перенять чужие страхи. Также считалось, что покос травы в этот день ведет к притяжению нечистой силы, поэтому работы в поле откладывали или совершали осторожно, используя святую воду. 

Ответы на популярные вопросы о дне Петра Солнцеворота

Почему 25 июня называют Солнцеворотом?

В этот день световой день начинает убывать, а ночь — увеличиваться, что знаменует собой переход к середине лета.

Какие виды зерновых рекомендовано сеять в этот день?

Народная традиция призывала сеять белые злаки, такие как пшеница или овес, до обеда, а черное зерно — гречиху — после наступления полудня.

Правда ли, что нельзя стричь траву в этот праздник?

Да, издавна верили, что покос в день Петра Солнцеворота опасен и может притянуть к человеку различные беды и нечистую силу.

Как правильно загадать желание 25 июня?

Нужно озвучить свою просьбу до полуночи, после чего сразу лечь спать, сохраняя полное молчание, или проговорить мечту, доедая последнюю порцию праздничной ухи.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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