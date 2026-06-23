Фестиваль "Традиция" впервые прошел в Кинопарке "Москино" при поддержке Департамента культуры Москвы

20 и 21 июня, впервые в Кинопарке "Москино", при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы прошёл фестиваль "Традиция". Авторы идеи фестиваля — режиссёр, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция» При поддержке Департамента культуры Правительства Москвы прошёл фестиваль «Традиция»

В этом году фестиваль прошел масштабно и представил насыщенную программу: на 9 площадках кинопарка состоялось более 100 событий — концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня.

За эти годы фестиваль стал традицией для многих семей, родных и близких людей. Три-четыре поколения — постоянные гости, которые ждут события весь год. "Традиция" — это семейный фестиваль под открытым небом, праздник для интеллектуалов и меломанов, поклонников поэзии и театра, умных родителей и любознательных детей.

Фестиваль вновь объединил музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые делятся своим творчеством, знаниями и навыками со зрителями.

В программе: выступление групп "Любэ", AY YOLA, "Пелагея", "Мирави", "Хвоя", "Калинов мост", "Джанго", "Тетрактис", "Таисия Краснопевцева и друзья", Хора Данилова монастыря, солисток театра "Новая опера" Елены и Ольги Терентьевых, легендарного собирателя русского фольклора Сергея Старостина, семьи Боджгуа, Евгении Смольяниновой, Галины Войниченко, Екатерины Куваевой, Елены Фроловой, Победного хора.

Состоялась премьера фолк-рок программы "Тума поет", посвященная истории русского казачества. В концерте приняли участие: группа "Лампасы" — с авторским стилем и высокой концертной отдачей; Фёдор и Владимир Скунцевы — в составе легендарного ансамбля "Казачий кругЪ", хранители казачьей песенной традиции; Елена Курбанова — исполнительница народных песен; группа "Талан" и Анна Гончарова — с яркими вокальными интерпретациями; ансамбль народной песни и танца "Любава".

На фестивале традиционно было много поэзии: встречи с современными поэтами Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Ревякиной, Анной Долгаревой, Алексеем Шмелевым, Софьей Юдиной, Натальей Тебелевой, Динарой Керимовой, Амиром Сабировым, Семеном Пеговым, военкором Ульяной Стриж и другими. Также в рамках литературной программы были представлены книги Захара Прилепина "Чёт-нечет", Григория Кубатьяна "Русское безграничье", книги об Эдуарде Лимонове Наталии Медведевой, состоялась лекция писателя Павла Басинского и другие.

В театральной программе состоялись показы моноспектаклей Елены Захаровой, Ольги Кабо, "Руслан и Людмила" в исполнении Анны Большовой и Ансамбля исторических инструментов Les Moscovites, специального проекта Театра на Малой Ордынке "Взвод" (по одноименной книге Захара Прилепина) — диалог поэтов 18-го и 19-го века и поэтов современных. Также был представлен поэтический спектакль "Царский путь" (Театр на Малой Ордынке, реж. В. Клементьев), повествующий о последних днях жизни венценосной семьи Романовых, и живой диалог со зрителями.

Цикл "Диалоги о Традиции" собрал экспертов и зрителей для содержательных разговоров о культуре, вере, истории и современности. В дискуссиях помимо основателей фестиваля приняли участие философ и политолог Александр Дугин, писатель Андрей Рубанов, музыканты Андрей Бледный (лидер музыкальной группы "25/17”), актер, режиссер, народный артист РФ Валентин Клементьев, поэт Анна Ревякина, музыковеда, заслуженный работник культуры Екатерина Кретова, исполнитель традиционного русского фольклора, певец и мультиинструменталист Сергей Старостин, социальный предприниматель, фермер, философ Борис Акимов, протоиерей Василий Гелеван, певица, композитор и одна из самых тонких интерпретаторов поэтической традиции в современной музыке Елена Фролова и другие.

"АвтоКиноВыставка Вадима Задорожного" стала пространством для разговора о советском искусстве. Известный историк Герман Артамонов прочел лекцию о феномене советского человека; а культуролог, основатель фестиваля уличного искусства Stenograffia Евгений Фатеев — о советском искусстве. Проект "Советской песни Атлантида" представил творчество советских композиторов 1950–1970-х годов. Здесь же состоялась и встреча с встреча с художником, архитектором и дизайнером Алексеем Гинтовтом.

Для маленьких гостей создали насыщенную и разнообразную программу: на Ярмарочной площади развернулся площадной театр — спектакли "Аленький цветочек", "Муха Цокотуха", "Куклы из чемодана", "Петрушка", "Старая добрая сказка", "Чудо-юдо" и другие. В Парке сказок водили хороводы, играли, создавали поделки из соломы, матрешек из фетра, плести косы, венки из полевых цветов, расписывали деревянные ложки и представляли уникальные инструменты народной музыки.

На Соборной площади работал "Город мастеров" — пространство, где гости могли познакомиться с традиционными ремёслами и промыслами, увидеть работу мастеров и погрузиться в атмосферу народного творчества.

Также в программе состоялись показы коллекций русских дизайнеров, которые работают с темой русского культурного кода и дизайн-маркет.

Захар Прилепин, писатель, политический и общественный деятель, филолог, публицист, создатель фестиваля: "Традиция" — это обращение к музыкальным, поэтическим, фольклорным корням, к многонациональному евразийскому разнообразию. Это религиозное и имперское обращение, вмещающее в себя самые разные компоненты. Это предельно честный, не имитирующий ничего разговор. Все наши выступающие, артисты, художники приходят сюда со своими убеждениями — они могут быть очень разными, потому что культура — это варево. Всё у нас здесь кипит, бурлит, брызги летят — вот так это всё происходит. Мы пытаемся вернуть словам "Россия", "Родина", "русскость" ту силу, которую в них вкладывали Есенин, Достоевский и все наши гении".

Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, создатель фестиваля: "Поздравляю всех нас с этим первым опытом в этом чудесном пространстве, в этой русской фабрике грёз — Кинопарке Москино. Мы десять лет вместе с Захаром Прилепиным строили фестиваль"Традиция". И на одиннадцатый год приняли решение перенести его сюда, в это пространство. Я очень рад, что у нас получился этот фестиваль — и что вы в него поверили. Надеюсь, что мы вернёмся сюда через год и снова сможем порадовать вас серьёзной, глубокой программой".