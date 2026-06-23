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Цыганский театр "Ромэн" представит 2500-й показ легендарного спектакля

Культура

26 июня в 19 часов Театр "Ромэн" отметит юбилей знаковой постановки "Мы — цыгане" — её 2500-й показ. Спектаклю, который непрерывно идёт с 1976 года, который называют душой театра, исполняется полвека. И это не фигура речи: за 50 лет сменилось несколько поколений артистов, однако энергия, заложенная создателями Николаем Сличенко и Иваном Ром-Лебедевым, только нарастает. Публику по-прежнему волнует цыганское искусство.

Цыганский театр "Ромэн" представит показ легендарного спектакля
Фото: Цыганский театр "Ромэн"
Цыганский театр "Ромэн" представит показ легендарного спектакля

Заслуженная артистка России Дана Туманская играет в этом спектакле с самого начала. Она с трепетом вспоминает премьеру, с теплом говорит о знаковой постановке для театра и для неё лично: "Естественно, сильное волнение было, руки дрожали… Моей первой ролью был отрывок из поэмы Пушкина "Цыгане" — я играла Замфиру. Затем представляла Машу в отрывке "Живой труп", Грушеньку из фрагмента "Очарованного странника", также были и другие роли. Иногда, бывало, так, что в этом спектакле я переходила из образа в образ несколько раз".

Первый акт зрелищно воссоздаёт драматический исход цыган из Индии и их многолетние скитания в поисках новой отчизны. Второе отделение — это калейдоскоп сюжетов и персонажей из русской и зарубежной классики. Такая ретроспектива наглядно демонстрирует, насколько глубоко цыганская традиция вплетена в контекст мирового искусства.

Народный артист России Моисей Оглу, вспоминая первые показы, рассказывает, как актёры красились морилкой, чтобы сыграть выходцев из Индии, и как гениальный Николай Сличенко помогал им почувствовать себя в иной реальности: "Николай Алексеевич создавал такую атмосферу, что мы чувствовали себя в Индии. Он своим талантом нас туда отправлял. Гениальный был человек, актёр, певец и режиссёр".

Особенность спектакля "Мы — цыгане" — смена музыкальных стилей: от цыганской венгерки и арабского танца до русской народной песни и романса. На сцене задействованы все поколения труппы — от ветеранов до молодёжи. Постановка одновременно охватывает историю и культуру цыганского народа и представляет собой квинтэссенцию основных жанров репертуара "Ромэна".

По словам художественного руководителя театра, народного артиста России Николая Сергиенко, "Ромэн" — явление уникальное не только для Москвы, но и для страны, и мира в целом: "Театр "Ромэн" — это единственный в мире цыганский музыкально-драматический репертуарный театр. Другого такого театра в мире нет. Он сохраняется и преумножается благодаря России. Этот юбилей — не просто повод для праздника, но и напоминание о ценности живого искусства, способного объединять людей независимо от их происхождения. Подлинная культура не имеет границ и служит мостом между эпохами и поколениями".


"Мы — цыгане" (12+), спектакль в жанре "народное зрелище"

Цыганский театр "Ромэн", Ленинградский пр. 32/2.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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