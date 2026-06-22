В Театре Шиловского сезон завершится показом последней премьеры, выпущенной основателем

30 июня в 19:00 и 19 июля в 18:00 в Московском театре Всеволода Шиловского пройдут показы спектакля "Мужской род, единственное число" — последней режиссёрской работы народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского.

Фото: Театр Всеволода Шиловского В Театре Шиловского сезон завершится показом последней премьеры

Мастер очень ценил комедийный жанр и считал его необходимым для театра в любое время. "Я решил поставить комедию, потому что жить в тоске и суровости трудно. Нужно со временем улыбаться. Как когда-то говорил мой друг Олег Янковский: "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!"", — объяснял свой выбор Всеволод Шиловский.

В основе постановки — анекдотичная история с элементами детектива по пьесе французских авторов Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега. В доме, где живут известный политик и его взрослый сын, выросший без матери, появляется загадочный визитёр. Зрителям предстоит распутывать клубок абсурдных ситуаций и понять, почему много лет назад пропала женщина и как её присутствие ощущается в образе незваного гостя.

Режиссер восстановления — Юлия Латышева, хореограф — Виктория Каримова. Разыгрывают происходящее в пьесе два состава артистов, среди которых: Олег Хаустов/ Николай Тумилович, Елисей Смолин/Юрий Бессонов/ Дмитрий Табунщик, Татьяна Дербенёва/ Камилла Гайбо, а также — Дмитрий Ключников/ Давид Колчин, Евгения Ядрец/Виктория Каримова.

Продолжительность — 2 ч. 30 мин. (с одним антрактом).

"Мужской род, единственное число" (18+), 7, 10 и 30 мая, 2 ч. 30 мин. (с одним антрактом)

Московский Театр Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2