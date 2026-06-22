Негласная эстафета зажглась в сердце Москвы: пламя вышло за пределы привычных мемориальных зон

Международная мемориальная акция "Свеча памяти" в 18-й раз объединила тысячи людей в России и за ее пределами. Траурные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовали в московском Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Здесь зажгли лампады в честь всех бывших республик СССР и городов, носящих звания героев и мест воинской славы, а архиепископ Фома провел поминальное богослужение по защитникам Родины.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/155563073/ by Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы Свеча памяти

История подвига и духовное единство

Событие подчеркивает межконфессиональное согласие: из собора автоколонна с ветеранами боевых действий, участниками СВО и молодежью отправилась к столичной Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Маршрут памяти завершился на Поклонной горе, где добровольцы создали масштабную "Огненную картину войны". Подобные глубокие патриотические сюжеты находят отражение и в культуре, например, когда Театр Всеволода Шиловского показывает легендарную постановку "Не покидай меня" о героизме в военные годы.

Как сообщает Общественная служба новостей, символическое пламя из Москвы было передано представителям мотоклуба "Ночные волки", которые доставят его в Брестскую крепость. По словам организаторов, в следующем году эстафету примет Курск, где на мемориале "Курская дуга" также зажгут тысячи свечей в честь масштабного сражения. Тема сохранения памяти остается центральной для общества, что подтверждает и Московский Молодежный театр своей инициативой "Сын полка", связывающей поколения зрителей.

"Такие акции — это живая связь времен, которая не дает исказить исторические факты и напоминает о цене мирной жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Глобальный масштаб и свидетельства очевидцев

География проекта постоянно расширяется: в текущем году готовность поддержать традицию выразили представители 60 государств. Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой отметил, что интерес к акции растет, превращая ее в мощный международный формат. Каждый год памятный огонь находит пристанище в новых точках — от Саур-Могилы в Донецке до исторических центров Тулы и Смоленска, фиксируя преемственность мужества.

Особую значимость мероприятию придают слова свидетелей тех лет, переживших ужасы оккупации. Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН, профессор Николай Махутов напомнил, что через тысячи нацистских лагерей прошли миллионы людей, многие из которых так и не увидели родной дом.

В этом контексте сохранение правды становится формой ментальной защиты страны. "Свеча Памяти никогда не угаснет в наших сердцах. Мы прошли через большие и малые концлагеря, мы видели, как фашисты сжигали в огне женщин и детей, как горели наши дома, взрывы бомб и снарядов, в нас стреляли", - отмечает Махутов.

Ответы на популярные вопросы об акции "Свеча памяти"

В чем заключается главная цель мероприятия?

Акция направлена на увековечивание памяти 27 миллионов соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны, и противодействие попыткам пересмотра истории.

Почему местом старта выбран именно Елоховский собор?

Выбор обусловлен исторической значимостью: именно в этом храме прошел первый торжественный молебен о даровании победы Красной армии в самом начале войны.

Кто принимает участие в доставке огня в регионы?

Традиционно в перевозке лампады участвуют представители организации "Офицеры России", участники мотоклуба "Ночные волки" и активисты движения "Волонтеры Победы".

Какова международная география проекта в 2024 году?

К памятным мероприятиям присоединились участники из более чем 60 стран ближнего и дальнего зарубежья, где чтят подвиг борцов с нацизмом.

Читайте также