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Казаки и Государственный исторический музей объединились: подписание договора определило новый вектор развития

Культура

Всероссийское казачье общество и Государственный исторический музей закрепили партнерство подписанием официального договора. Документ заверили подписями атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Стороны намерены вместе развивать культурные инициативы и транслировать историю казачества широкой аудитории. 

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Фото: Всероссийское казачье общество is licensed under public domain
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

На встрече присутствовали представители президентского совета по делам казачества Алексей Кириченко и Валерий Медведев, руководитель Центрального музея российского казачества Ирина Повх, а также атаманы и участники специальной военной операции. Ставка делается на расширение просветительской деятельности для молодежи и привлечение посетителей к экспозициям.

«Мы сегодня подписываем базовый документ, который нам позволит объединить усилия по популяризации культуры и истории российского казачества», — отметил Кузнецов.

По словам Левыкина, музей за год работы смог завоевать интерес публики и занять место в культурной жизни Москвы. Руководитель музея подчеркнул, что приоритетными гостями площадки остаются молодые казаки и бойцы СВО. Он добавил, что подписание договора станет отправной точкой для систематизации будущих совместных проектов.

Сотрудничество направлено на бережное сохранение исторического наследия и укрепление традиционных ценностей. Организаторы планируют через образовательные программы формировать у подрастающего поколения знание подвигов предков. Соглашение создает платформу для проведения тематических мероприятий, способствующих консолидации казачьего сообщества.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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