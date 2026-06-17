"Ощущение, что лично познакомился с автором": в Брюсов холл состоится единственный показ постановки "Булгаков с музыкой"

20 июня в 19:00 в камерном пространстве Брюсов холл (Зал на Менделеевской, Новослободская, 39) будет показана постановка, созданная в новом жанре документально-музыкального театра — "Булгаков с музыкой". Сценаристом и рассказчиком выступит журналист, радиоведущий, руководитель продюсерского центра Движения "Вдохновители" Денис Лизин, который представит реальные истории из жизни культового писателя.

Фото: Брюсов холл В Брюсов холл состоится показ постановки "Булгаков с музыкой"

"Дать почувствовать ритм эпохи через музыку и подлинные детали, которые обычно остаются за страницами учебников, — наша задача, — говорит Денис Лизин. — Булгаков говорил "дописать раньше, чем умереть”, и этот накал страстей мы хотим передать здесь и сейчас, чтобы зритель вышел из зала с ощущением, что лично познакомился с мастером".

В стиле немого кино на экране будут появляться редкие артефакты и рукописные материалы, а пространство зала наполнится живым звучанием скрипки и рояля в исполнении музыкантов-виртуозов — Ведущего творческого коллектива г. Москвы, Ансамбля солистов "Трагиком": Дианы Кемельман (скрипка) и Александра Антонова (клавиши).

Зрители услышат семь впечатляющих глав о судьбе Булгакова, иллюстрированных произведениями Массне, Витали, Шнитке, Штрауса, Латенаса, Грига и Сильвестрова.

Премьера постановки состоялась на сцене Московского театра Всеволода Шиловского в канун 135-летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Автора бессмертных "Дней Турбиных", "Собачьего сердца" и романа "Мастер и Маргарита", который, написанный до Великой Отечественной войны, дошёл до читателей только в эпоху "оттепели" и навсегда стал классикой.

Постановка станет частью большого проекта "Автор решил, что можно начинать", в его рамках в будущем сезоне появятся новые истории о писателях с музыкой. Следить за новостями, анонсами и творческой жизнью участников проекта можно в ТГ-канале @avtorreshil.

"БУЛГАКОВ С МУЗЫКОЙ" (12+), постановка в жанре документально-музыкального театра, 20 июня в 19:00

Брюсов холл (Зал на Менделеевской, Новослободская, 39).