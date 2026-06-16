"451 градус по Фаренгейту": Московский Молодежный театр закрывает 39-й театральный сезон

25 июня 2026 г. в 19.00 часов спектаклем "451 градус по Фаренгейту" режиссера Семена Спесивцева Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева закрывает 39-й театральный сезон.
В спектакле заняты не только ведущие актеры театра: Алексей Иванюк, Артем Аксенов, Антон Горюнов, Андрей Кузьмин, Анна Ломинская, Галина Спесивцева, Мария Штубер, Маргарита Никулина, Рауль Таев, но и студенты актерского курса профессора, Народного артиста России Вячеслава Спесивцева, а также воспитанники студии при театре.
Завлит Павел Великанов: "Постановка по Рею Бредбери давно стала одной из визитных карточек нашего театра наряду с такими культовыми спектаклями, как "Чайка по имени Джонатан", "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и другими. Сезон закрывается, и мы встретимся со зрителями уже осенью, 17 сентября — в этот день состоится премьера спектакля "Лермонтов… Про любовь мне сладкий голос пел…". Ждем вас на закрытии сезона и, конечно, на открытии нового, 40-го, юбилейного сезона!"
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.