"451 градус по Фаренгейту": Московский Молодежный театр закрывает 39-й театральный сезон

25 июня 2026 г. в 19.00 часов спектаклем "451 градус по Фаренгейту" режиссера Семена Спесивцева Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева закрывает 39-й театральный сезон.

Фото: Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева Московский Молодежный театр закрывает 39-й театральный сезон

В спектакле заняты не только ведущие актеры театра: Алексей Иванюк, Артем Аксенов, Антон Горюнов, Андрей Кузьмин, Анна Ломинская, Галина Спесивцева, Мария Штубер, Маргарита Никулина, Рауль Таев, но и студенты актерского курса профессора, Народного артиста России Вячеслава Спесивцева, а также воспитанники студии при театре.