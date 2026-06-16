Модерн в поисках Штирлица: режиссер Юрий Грымов готовит премьеру по легендарному роману

17 и 18 октября в театре Модерн состоится большая премьера спектакля по роману Юлиана Семенова "17 мгновений весны". Великая история о любви к Родине, мужестве и силе духа впервые будет представлена на театральной сцене.

Фото: Театр Модерн В театре Модерн состоится большая премьера спектакля

В рамках подготовки к спектаклю Юрий Грымов решился на неординарный шаг. В театре проходит актерский кастинг на роль Штирлица: репетиции идут полным ходом, но окончательное решение, кто будет исполнять главную роль, до сих пор не принято.

"Мы шифруемся, кто будет играть Штирлица", — шутит Грымов. По словам режиссера, "17 мгновений весны" — это культовый фильм, а Штирлиц — народный герой. "У нас сложная и ответственная задача, требующая серьезного подхода, в том числе к подбору актеров. И мы готовы использовать самые продвинутые технологии ради результата", — объяснил Юрий Грымов.

По информации пресс-службы, зрители увидят спектакль по оригинальному роману Юлиана Семёнова, многие линии и сцены из которого не вошли в знаменитый фильм Татьяны Лиозновой. Постановка станет ретроспективой событий весны 1945 года.

Эксперты и консультанты внешней разведки активно сотрудничают с Грымовым и труппой. Костюмы шьются, декорации строятся. А скептикам, которые иронизируют по поводу того, что актер на главную роль до сих пор не найден, режиссер отвечает: "Штирлиц работал под прикрытием, поэтому мы всегда ищем этого персонажа".

Премьерные показы на главной сцене театра "Модерн" запланированы на 17 и 18 октября. Предположительно, спектакль будет трехактным.