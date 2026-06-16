Московский театр Всеволода Шиловского представит иронический детектив "Восемь любящих женщин"

4 июля в Московском театре Всеволода Шиловского состоится показ спектакля "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома. Постановку осуществил народный артист РФ Всеволод Шиловский.

Фото: Театр Всеволода Шиловского Театр Всеволода Шиловского: "Восемь любящих женщин"

Действие пьесы разворачивается в занесенном снегом особняке, где традиционно собираются восемь женщин на Рождество. Однако праздник оказывается сорванным: хозяин дома убит, телефонная линия оборвана, машина не заводится, а ворота заперты. Восемь героинь — жена, дочери, золовка, теща и служанка — остаются наедине с тайной, и каждая из них лжет.

Эта пьеса вот уже полвека ставится по всему миру, а в нулевых годах приобрела культовый статус благодаря экранизации с мощным актерским составом. Театр Всеволода Шиловского возвратил кинематографической истории живую мхатовскую природу. В этой постановке важнее не разгадка убийцы, а то, что скрывается за каждым признанием, взглядом и паузой.

В спектакле заняты восемь актрис — учениц Всеволода Шиловского. Роль Габи исполняют Камила Гафетдинова, Анна Чепенко или Юлия Латышева. Бабушку играют Виктория Пархоменко и Камилла Гайбо. Сюзон — Виктория Каримова и Мадина Дасаева. Катрин — Арина Коренец. Огюстина — Евгения Ядрец. Пьеретта — Татьяна Дербенева. Шанель — Юлия Ткач и Татьяна Ястребова. Луизу исполняют Юлия Латышева, Евгения Яр и Дарья Колганова.

Каждая актриса ведет свою партию, и каждая знает то, о чем умалчивает. В спектакле нет ролей второго плана: здесь представлены женские судьбы, различные способы любить и личные тайны. Актерский ансамбль является как украшением постановки, так и ее главным нервом и движущей силой.

Финал спектакля сохраняет оригинальную развязку Робера Тома. Режиссер не стал менять концовку, поскольку эта история посвящена не поиску преступника. Она о невнимании к тем, кто находится рядом, о слепой и эгоистичной любви, а также о том, что самое страшное преступление совершается не холодным оружием, а ежедневным равнодушием. "Восемь любящих женщин" — это детектив, который оборачивается исповедью.

"Восемь любящих женщин" (16+), продолжительность — 2 ч. 10 мин. (с одним антрактом)

Московский театр Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2